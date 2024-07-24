Cміття на кулі з КНДР прилетіло до офісу президента в Сеулі

Це був 10-й запуск Північною Кореєю сміття з кінця травня. За цей час понад 2 тис. величезних повітряних куль скинули на територію Південної Кореї макулатуру, недопалки, пластикові пляшки, туалетний папір і навіть гній.

Щонайменше одна повітряна куля зі сміттям з Північної Кореї приземлилася на території офісу президента Південної Кореї в центрі Сеула, повідомила в середу, 24 липня, президентська служба безпеки.

Як зауважує агенція Associated Press, інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки ключових південнокорейських об'єктів. Сміття, яке цього разу впало з кулі біля резиденції президента, не містило небезпечних матеріалів, але немає гарантій того, що тепер КНДР не вдасться до цього в майбутньому.

За критику Кім Чен Ина та "пропаганду" демократії

Це був 10-й запуск куль зі сміттям Північною Кореєю у Південну з кінця травня. За цей час понад дві тисячі величезних повітряних куль скинули на територію Південної Кореї макулатуру, недопалки, пластикові пляшки, туалетний папір і навіть гній.

У Пхеньяні назвали свої дії відповіддю південнокорейським активістам, які запускали в КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та інформацією про демократію, а також з флешками з популярними південнокорейськими музичними кліпами (K-pop) серіалами та фільмами (K-drama, дорама), забороненими до перегляду в Північній Кореї.

У відповідь на сміттєві кулі Південна Корея відновила трансляцію через гучномовці на кордоні міжнародних новин і K-pop музики. Також офіційний Сеул призупинив угоду про зниження напруженості у відносинах з Північною Кореєю та оголосив, що відновлює військову діяльність вздовж демаркаційної лінії.