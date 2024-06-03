Південна Корея призупинить дію військової угоди з Північною

Після того як КНДР запустила в Південну Корею близько тисячі повітряних куль зі сміттям і гноєм Рада нацбезпеки в Сеулі вирішила запропонувати уряду призупинити дію військової угоди до відновлення довіри.

Південна Корея повністю зупинить дію військової угоди з Північною Кореєю.

"Рада національної безпеки ухвалила рішення призупинити дію міжкорейського пакту про скорочення озброєнь 2018 року до відновлення взаємної довіри у відповідь на масове відправлення Північною Кореєю повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї", - повідомило в понеділок, 3 червня, місцеве агентство Yonhap з посиланням на пресреліз адміністрації президента Південної Кореї. Пропозицію передали уряду країни.

Учасники засідання вважають, що нещодавня серія північнокорейських провокацій завдала реальних збитків та створила загрозу для населення Південної Кореї.

Як ідеться у повідомленні, "військова угода від 19 вересня", яку КНДР уже встигла голосно розірвати, створює безліч проблем у боєздатності корейських збройних сил. Влада Південної Кореї уточнила, що її рішення дозволить проводити військові навчання поблизу демаркаційної лінії, що були обмежені угодою, і адекватніше та негайно вживати заходів проти провокацій Північної Кореї.

Міжкорейська угода від 19 вересня 2018 року передбачала заходи щодо зниження напруженості військовій сфері. Ще в листопаді 2023 року Південна Корея заявила про зупинення дії деяких пунктів цієї угоди, оскільки КНДР запустила розвідувальний супутник.

У Кіма обіцяли "призупинити" відправлення "щирих подарунків"

Напередодні Північна Корея оголосила, що тимчасово призупинить відправку повітряних куль зі сміттям через кордон у бік південного сусіда, але відновить її, якщо Сеул відправить у бік Пхеньяна "антипівнічнокорейські листівки".

З 28 травня по 2 червня у Південну Корею з Північної прилетіло близько тисячі повітряних куль з підвішеними до них мішками з пластиком, недопалками, побутовими відходами, туалетним папером, гноєм, іменовані Пхеньяном "щирими подарунками".

Обмін повітряними посланнями між сусідами на півострові

Північнокорейська влада раніше заявляла, що її "щирі подарунки" південному сусіду стали "відповіддю на часте розкидання агітаційних сміттєвих матеріалів у прикордонному районі" - повітряних куль південнокорейських активістів з листівками, які критикують диктатора КНДР Кім Чен Ина та розповідають про демократичне суспільство на півдні півострова, а інколи і з флешками з музичними кліпами південнокорейських поп-гуртів (K-pop) і з місцевими серіалами (K-drama, дорама), забороненими на півночі.

Попередні уряди Південної Кореї намагалися перешкодити активістам проводити такі кампанії, заявляючи, що ті не сприяють миру та загрожують безпеці мешканців поблизу кордону. Заборона на запуски повітряних куль, запроваджена в 2021 році, пізніше була визнана Верховним судом країни неконституційною - такою, що порушує свободу вираження думок.