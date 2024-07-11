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Проєкт StarWars: Південна Корея збиватиме дрони КНДР лазером

Степан Смишляєв
11 липня 2024 р.

Південнокорейську лазерну зброю, розроблену для протидії безпілотникам, планують почати використовувати вже цього року. Вартість одного пострілу оцінюється в 1,5 долара, він має спалювати двигуни БпЛА за 10-20 секунд.

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Північнокорейський дрон
Лазерну зброю застосовуватимуть проти північнокорейських дронівФото: Yonhap/picture alliance

Південна Корея цього року розгорне лазерну зброю для знищення північнокорейських безпілотників (БпЛА).

Як зазначають в управлінні програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA), країна стане першою в світі використовувати таку зброю в армії, пише у четвер, 11 липня, агенція Reuters.

Лазерна програма називається StarWars project ("проєкт Зоряні війни"). Зброя для знищення безпілотників розроблена південнокорейськими військовими спільно з компанією Hanwha Aerospace.

Вартість одного пострілу оцінюється в 2000 вон (близько 1,45 долара). За твердженнями DAPA, ця зброє є тихою і непомітною. Вона має спалювати двигуни або інше електрообладнання дронів променями світла протягом 10-20 секунд.

Британська лазерна зброя для України

Південна Корея - не єдина країна в світі, що розробляє лазерну зброю. За даними американського некомерційного мозкового центру RAND Corporation, над нею працюють низка країн, зокрема, Китай та Великобританія.

Таку зброю планують застосовувати в першу чергу для боротьби з БпЛА, ракетами, а також супутниками на орбіті.

Навесні стало відомо, що Британія планує надати Україні зразки свого лазерного озброєння DragonFire ("Вогонь дракона"), що зараз тестуються. Його мають встановити на військових кораблях Королівського флоту Великобританії до 2027 року, але Україні можуть передати раніше.

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