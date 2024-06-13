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ЕкономікаВеликобританія

Слідом за США: Лондон теж запровадив санкції щодо Мосбіржі

Валерій Сааков
13 червня 2024 р.

Лондон долучився до запроваджених раніше санкцій США щодо російських фінструктур. У підсанкційному переліку опинилися й низка компаній з ОАЕ, КНР, Туреччини, Киргизстану, Ізраїлю і Сингапуру.

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Московська біржа
Московська біржа - відтепер у підсанкційному переліку США й ВеликобританіїФото: Reuters

Великобританія слідом за Сполученими Штатами розширила список підсанкційних російських фізичних і юридичних осіб. Згідно з оприлюдненим у четвер, 13 червня, повідомленням британського уряду, до актуалізованого підсанкційного переліку потрапили низка фізичних та юридичних осіб, включно з компаніями з Китаю, Ізраїлю, Туреччини, ОАЕ, Сінгапуру та Киргизстану.

Зокрема, у цьому переліку опинилася компанія з ОАЕ One Moon Marine Services, компанія з Сінгапуру Red Box Energy Services, ізраїльська компанія Texel F. C. G. Technology, а також низка пов'язаних з військово-промисловим комплексом компаній з КНР. Під британськими санкціями опинилися й дві компанії з Туреччини - Bosfor Avrasya Ic Ve Dis Ticaret Limited і Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited. У повідомленні на сайті уряду Сполученого Королівства уточнюється, що санкції щодо окремих неросійських компаній застосували у зв'язку з агресією РФ проти України - зокрема за причетність до дестабілізації ситуації в Україні або підриву чи створення загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

Санкції проти Мосбіржі й "тіньового флоту" РФ

Також під британськими санкціями опинилися Московська біржа й так званий "тіньовий флот" РФ, тобто компанії, котрі допомагають російському уряду обходити запровадженні раніше обмеження на продаж сировини, зокрема нафти.

Зокрема, британські урядовці внесли до переліку "Московську біржу", Національний кліринговий центр (НКЦ) і Національний розрахунковий депозитарій (НРД).

Як повідомлялося, напередодні США розширили санкції проти РФ та низки іноземних компаній, що співпрацють з РФ, зокрема проти Мосбіржі. У відповідь на ці обмежувальні заходи з 13 червня на Мосбіржі припинилися торги доларом і євро, повідомлялося на офіційному сайті установи.

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