  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаКитай

FT: У РФ і Китаю виникли розбіжності щодо цін на газ

Анатолій Арні | Євгенія Наконечна
3 червня 2024 р.

Китай зажадав встановити ціну на газ із газопроводу "Сила Сибіру-2" на рівні внутрішніх цін у РФ, пише FT. Москва - проти. Під час свого візиту в Пекін Путін, за даними видання, закликав Китай ігнорувати "саміт миру".

https://p.dw.com/p/4gZDa
Китайський лідер Сі Цзіньпіном та президент Росії Володимир Путін
Китайський лідер Сі Цзіньпіном та президент Росії Володимир ПутінФото: Mikhail Tereshchenko/Sputnik/AP/picture alliance

Спроби Росії укласти з Китаєм угоду з будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут через розбіжності в ціновій політиці та кількості газу, який Пекін має намір закуповувати в Москви. Про це в неділю, 2 червня, написала газета Financial Times із посиланням на три власні джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників видання, Китай має намір платити за газ, що поставляється через "Силу Сибіру-2", ціну, близьку до внутрішніх цін на паливо в РФ, хоча вони тримаються на заданому рівні завдяки державним субсидіям. Крім того, Пекін хоче закуповувати лише невелику частину від того обсягу палива, на постачання якого розраховані потужності газопроводу.

Розбіжності в цьому питанні стали причиною того, що голова правління і ради директорів ПАТ "Газпром" Олексій Міллер не став супроводжувати президента РФ Володимира Путіна в його поїздці до Китаю в травні 2024 року. Угода щодо трубопроводу була однією з трьох основних тем, які Путін обговорював із китайським лідером Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі, стверджують джерела FT, - поряд із проханнями про посилення активності китайських банків у РФ і закликами до Пекіна висловити зневажливе ставлення до українського "саміту миру", яка відбудеться в середині червня у Швейцарії.

Відсутність Міллера на таких серйозних переговорах була "вельми символічною", зазначила в розмові з FT наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Мітрова. Водночас жорстка позиція Пекіна щодо "Сили Сибіру-2" підкреслює те, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну робить Путіна дедалі більш залежним від Пекіна в плані економічної підтримки, пише видання.

"Сила Сибіру" потрібна Пекіну не так сильно, як "Газпрому"

Схвалення будівництва газопроводу до Китаю могло б змінити становище "Газпрому", у якого через те, що практично припинився експорт газу в ЄС у 2023 році, утворились рекордні збитки у 629 мільярдів рублів (6,9 мільярдів долларів США), пише FT.

Однак до досягнення угоди щодо "Сили Сибіру-2" ще далеко, і навіть якщо трубопровід побудують, "Газпром" зможе постачати до Китаю в сукупності близько 98 мільярдів кубометрів газу на рік. До того, як "Газпром" сповільнив, а потім повністю припинив постачання газу в ЄС, російський концерн продавав європейським країнам близько 200 мільярдів кубометрів газу на рік.

Зважаючи на відсутність альтернативних маршрутів експорту російського палива, "Газпрому", ймовірно, доведеться прийняти умови Пекіна, зазначив у розмові з FT директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв. Китай "має можливість чекати, щоб вичавити кращі умови", заявив аналітик.

Попит Китаю на імпортний газ зростає і до 2030 року може скласти близько 250 мільярдів кубометрів, пише газета. Однак у Китаю є достатня кількість чинних контрактів - зокрема зі США, Узбекистаном і М'янмою - щоб забезпечити себе таким обсягом поставок. При цьому Росія вже зараз продає Китаю газ дешевше, ніж це роблять інші постачальники - і більш ніж удвічі дешевше, ніж продавала паливо ЄС.

Санкції проти РФ: чому економіка Росії продовжує рости

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Сповнений рішучості: новий президент Тайваню Лай Цінде на військовому об'єкті

Чи готовий Тайвань до оборони в разі нападу Китаю?

Чи готовий Тайвань до оборони в разі нападу Китаю?

Пекін знову намагається залякати Тайвань демонстрацією військової сили. Однак Тайвань роками розробляв стратегію, щоб бути готовим протистояти агресії.
Конфлікти27 травня 2024 р.
Володимир Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні в вересні 2023 року

Війна Росії проти України: як Китай забезпечує воєнну економіку РФ

Війна Росії проти України: як Китай забезпечує воєнну економіку РФ

Путін відвідає КНР - удруге за останні пів року. КНР - найважливіший постачальник мікроелектроніки до РФ, що потрібна для ведення війни проти України. Це - ознака підготовки до війни проти НАТО, кажуть фахівці.
Конфлікти15 травня 2024 р.
Термінал Deutsche Ostsee в німецькому порту Мукран на Балтійському морі

Чому Євросоюз досі купує російський газ?

Чому Євросоюз досі купує російський газ?

Хоча ЄС різко скоротив обсяги імпорту російського газу, значні обсяги все ще надходять до блоку. Нові маршрути постачання СПГ є ключовою причиною цього, хоча до ЄС надходить також й трубопровідний газ з РФ.
Економіка30 квітня 2024 р.
Більше публікацій