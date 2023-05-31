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Добові поставки газу РФ до КНР досягли максимуму - "Газпром"

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У російському "Газпромі" похвалилися, що обсяг трубопровідного газу, поставленого Китаю з РФ, знову перевищив добові контрактні зобов'язання та оновив історичний максимум.

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Добові поставки газу РФ до КНР досягли історичного максимуму - "Газпром"
Фото: Christian Ohde/Chromorange/picture alliance

Постачання російського трубопровідного газу до Китаю магістраллю "Сила Сибіру" знову оновили історичний максимум. Про це повідомила у середу, 31 травня, прессслужба російської держкомпанії "Газпром".

Там стверджують, що 30 травня заявка КНР на поставку російського трубопровідного газу газогоном "Сила Сибіру" знову перевищила добові контрактні зобов'язання. "Газпром" (...) поставив усі обсяги за запитом і встановив новий історичний рекорд добових поставок газу до Китаю", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує агенція новин "Інтерфакс", постачання російського газу в КНР газопроводом "Сила Сибіру" розпочалися 2019 року з розташованого в Якутії Чаяндинського родовища. У грудні 2022 року до системи приєдналося Ковиктинське родовище в Іркутській області.

Бурова установка на Чаяндинському нафтогазовому родовищі в РФ
Бурова установка на Чаяндинському нафтогазовому родовищі в РФ (архівне фото)Фото: Igor Ageyenko/TASS/dpa/picture alliance

Як зазначає "Інтерфакс" за договором РФ та КНР перші п'ять років відводяться на нарощування обсягу поставок до 38 мільярдів кубометрів на рік. Так, у 2021 році "Газпром" поставив до КНР цією магістраллю 10,39 мільярда кубометрів газу, а у 2022 вже 15,4 мільярда кубометрів.  Цього року РФ планує поставити цим газоводом у КНР 22 мільярда кубометрів блакитного палива.

Обсяг торгівлі КНР та РФ зростає з початку року

Водночас згідно з офіційними даними Пекіна, у першому кварталі 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ досяг 53,85 мільярда доларів у перерахунку, збільшившись на 38,7 відсотка. Експорт у Росію з КНР за три місяці зріс на 47,1 відсотка - до 24,07 мільярда доларів, а імпорт із РФ до Китаю додав 32,6 відсотка і становив 29,77 мільярда доларів.

24 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним заявив, що КНР готовий надати "міцну" підтримку "ключовим інтересам" двох країн. Водночас що саме мається на увазі під "ключовими інтересами" Сі не уточнив.

Крім того, на думку очільника Піднебесної, обидві держави повинні також посилити співпрацю на міжнародних форумах, як-от Організація Об'єднаних Націй. Натомість під час візиту до КНР Мішустін заявив, що Росія сподівається продавати більше сільськогосподарської продукції до Китаю.

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Альтернатива Заходу

Торгівля з Китаєм важлива для Росії, оскільки західні країни запровадили всеосяжні санкції проти РФ після російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Хоч раніше Китай заявляв, що він прагне мирних переговорів у конфлікті між Росією та Україною, однак загалом Пекін підтримує президента Росії Володимира Путіна, що викликає міжнародну критику в бік Китаю.

Так само, попри заклики Заходу до Пекіна обмежити торгівлю з РФ, протягом 2022 року Китай перетворився на найважливішого зовнішньоторговельного партнера Росії. Загалом торік загальний обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ досяг 190 мільярдів доларів США в еквіваленті. Росія нині стає найважливішим постачальником енергоресурсів до КНР, насамперед нафти, газу й вугілля.

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