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€35 млрд кредиту Києву: Сибіга обговорив з Боррелем прогрес

Дмитро Шварц
12 жовтня 2024 р.

Голова МЗС України Андрій Сибіга обговорив з верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем прогрес у наданні Києву кредиту у 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

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Купюри євро
Раніше Рада ЄС схвалила надання Україні до 35 мільярдів євро за рахунок арештованих російських активівФото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з верховним представником Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем прогрес у наданні Україні кредиту у 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. 

Як повідомив голова МЗС України у суботу, 12 жовтня, бесіда відбулася напередодні майбутнього засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, на яку він також був запрошений. "Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро через використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки", - зазначив Сибіга у дописі у соцмережі X.

Нагадаємо, 9 жовтня Рада Європейського Союзу повідомила про схвалення надання Україні до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань країн Групи семи (G7) щодо виділення загалом до 45 мільярдів євро кредиту, який покриватимуть з доходів від заморожених на Заході активів Росії. 

Погашення цієї позики відбуватиметься за рахунок майбутніх доходів від заморожених на Заході російських активів, 70 відсотків яких зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Як розраховує Рада ЄС, кошти стануть доступними для України вже цього року, а кредит буде виплачений максимум через 45 років.

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