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Енергетична криза
Військові США та Південної Кореї спостерігають за навчаннями
США та Південна Корея розпочали спільні військово-повітряні навчання у небі над Корейським півостровом.Фото: Jung Yeon-Je/AFP
ПолітикаПівдення Корея

Південна Корея та США розпочали масштабні навчання ВПС

Степан Смишляєв
33 хв. тому

У маневрах візьмуть участь тисячі військовослужбовців і сотні літаків, у тому числі найновітніші винищувачі.

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США та Південна Корея розпочали спільні військово-повітряні навчання у небі над Корейським півостровом за участю 240 бойових літаків, включаючи найсучасніші малопомітні винищувачі-бомбардувальники F-35, а також тисяч військовослужбовців, повідомила у понеділок, 31 жовтня, південнокорейська агенція "Ренхап".

В рамках маневрів "Пильний шторм" заплановано близько 1600 бойових вильотів. Вони триватимуть до п'ятниці, 4 листопада. Австралія направить до Південної Кореї літак-заправник KC-30A для підтримки навчань.

За словами союзників, така підготовка необхідна для протидії потенційній загрозі з боку Північної Кореї, яка цього року влаштувала рекордну кількість ракетних пусків: від ракет малої дальності до міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). У Південній Кореї не виключають, що КНДР у відповідь на навчання союзників може спробувати продемонструвати свою вогневу міць, запустивши нові балістичні ракети.

Зростає напруженість і безпосередньо на кордоні між Кореями: 14 жовтня під час чергових ракетних стрільб близько десяти північнокорейських бойових літаків наблизилися до кордону і випустили у бік моря майже 170 ракет.  24 жовтня Північна і Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами на морському кордоні на західному узбережжі.

Крім того, Сеул побоюється, що Пхеньян невдовзі може провести ядерні випробування. Про таку небезпеку заявляє і Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ). Організація фіксує дедалі більше ознак підготовки ядерних випробувань в КНДР, яка у вересні офіційно проголосила себе ядерною державою.

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