Південна Корея та США розпочали масштабні навчання ВПС
Степан Смишляєв
33 хв. тому
У маневрах візьмуть участь тисячі військовослужбовців і сотні літаків, у тому числі найновітніші винищувачі.
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США та Південна Корея розпочали спільні військово-повітряні навчання у небі над Корейським півостровом за участю 240 бойових літаків, включаючи найсучасніші малопомітні винищувачі-бомбардувальники F-35, а також тисяч військовослужбовців, повідомила у понеділок, 31 жовтня, південнокорейська агенція "Ренхап".
В рамках маневрів "Пильний шторм" заплановано близько 1600 бойових вильотів. Вони триватимуть до п'ятниці, 4 листопада. Австралія направить до Південної Кореї літак-заправник KC-30A для підтримки навчань.
За словами союзників, така підготовка необхідна для протидії потенційній загрозі з боку Північної Кореї, яка цього року влаштувала рекордну кількість ракетних пусків: від ракет малої дальності до міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). У Південній Кореї не виключають, що КНДР у відповідь на навчання союзників може спробувати продемонструвати свою вогневу міць, запустивши нові балістичні ракети.