 Саміт ЄС: від Лондона очікують руху задля узгодження торговельної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Новини

Саміт ЄС: від Лондона очікують руху задля узгодження торговельної угоди

Глави держав та урядів Євросоюзу закликали уряд Великобританії зробити потрібні кроки в напрямку узгодження торговельної угоди між Великобританією та ЄС. Брюссель до "будь-якої ціни" заради угоди не готовий.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (архівне фото) раніше погрожував вийти з переговорів з ЄС

Європейський Союз очікує від уряду Великобританії руху задля укладення торговельної угоди. Про це заявив офіційний представник ЄС на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє після саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС, що відбувся в четвер, 15 жовтня,  Брюсселі. За словами Барньє, ЄС готовий докласти зусиль для узгодження з Великобританією торговельної угоди. Він запевнив, що ЄС буде готовим до переговорів "до останнього".

Так само в оприлюдненому цього ж дня заключному комюніке учасники саміту, зокрема, закликали уряд Великобританії "зробити потрібні кроки" для того, щоб уможливити погодження цієї угоди, цитує інформагенція AFP.

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У заключній заяві учасників саміту наголошується на тому, що вони "з тривогою" констатували відсутність більш-менш задовільного прогресу попри те, що до завершення перехідного періоду після виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit - лишилося лише два з половиною місяці. Водночас учасники саміту підтвердили "рішучість Євросоюзу" узгодити "якомога тісне" партнерство з Великобританією.

Крім того, глави держав та урядів ЄС закликали прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона не вносити в односторонньому порядку законодавчих змін до угоди про Brexit, що давно набула чинності. Натомість вони закликали уряд в Лондоні "цілком та своєчасно" виконати як саму угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС, так і додатковий протокол, що регулює питання Ірландії та Північної Ірландії.

Угода, але "не за будь-яку ціну"

Водночас Барньє дав зрозуміти, що ЄС не йтиме на будь-які поступки Лондону заради досягнення угоди. "Докладатимуться усі зусилля задля укладення угоди, але не за будь-яку ціну", - наголосив Барньє.

Так само і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) зауважила, що хоч ЄС і готовий до укладення угоди, але "не за будь-яку ціну". За словами Меркель, мета переговорів - досягнення "справедливої угоди, від якої виграють обидві сторони". Схожу думку висловив і президент Франції Еммануель Макрон. "Угодою за будь-яку ціну це не буде", - сказав французький лідер, цитує інформагенція dpa.

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Раніше британський прем'єр погрожував вийти з переговорного процесу з ЄС, якщо до 15 жовтня не буде жодного прогресу. А перед самітом Джонсон сказав, що дочекається рішення зустрічі.

Тим часом представник британського уряду Девід Фрост не приховував свого розчарування від результатів саміту. Одразу після саміту в Брюсселі він заявив: "Прем'єр-міністр (Борис Джонсон. - Ред.) (…) обдумає результат зустрічі, перш ніж представить наступні кроки Великобританії".

Нагадаємо, 1 лютого цього року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС. Попри це до кінця поточного року Великобританія залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Однак уже кілька місяців поспіль переговори так і не просунулися вперед.

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    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

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    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

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    Автор: Андрій Гурков


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