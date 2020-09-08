Саміт ЄС: від Лондона очікують руху задля узгодження торговельної угоди

Європейський Союз очікує від уряду Великобританії руху задля укладення торговельної угоди. Про це заявив офіційний представник ЄС на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє після саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС, що відбувся в четвер, 15 жовтня, Брюсселі. За словами Барньє, ЄС готовий докласти зусиль для узгодження з Великобританією торговельної угоди. Він запевнив, що ЄС буде готовим до переговорів "до останнього".

Так само в оприлюдненому цього ж дня заключному комюніке учасники саміту, зокрема, закликали уряд Великобританії "зробити потрібні кроки" для того, щоб уможливити погодження цієї угоди, цитує інформагенція AFP.

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У заключній заяві учасників саміту наголошується на тому, що вони "з тривогою" констатували відсутність більш-менш задовільного прогресу попри те, що до завершення перехідного періоду після виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit - лишилося лише два з половиною місяці. Водночас учасники саміту підтвердили "рішучість Євросоюзу" узгодити "якомога тісне" партнерство з Великобританією.

Крім того, глави держав та урядів ЄС закликали прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона не вносити в односторонньому порядку законодавчих змін до угоди про Brexit, що давно набула чинності. Натомість вони закликали уряд в Лондоні "цілком та своєчасно" виконати як саму угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС, так і додатковий протокол, що регулює питання Ірландії та Північної Ірландії.

Угода, але "не за будь-яку ціну"

Водночас Барньє дав зрозуміти, що ЄС не йтиме на будь-які поступки Лондону заради досягнення угоди. "Докладатимуться усі зусилля задля укладення угоди, але не за будь-яку ціну", - наголосив Барньє.

Так само і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) зауважила, що хоч ЄС і готовий до укладення угоди, але "не за будь-яку ціну". За словами Меркель, мета переговорів - досягнення "справедливої угоди, від якої виграють обидві сторони". Схожу думку висловив і президент Франції Еммануель Макрон. "Угодою за будь-яку ціну це не буде", - сказав французький лідер, цитує інформагенція dpa.

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Раніше британський прем'єр погрожував вийти з переговорного процесу з ЄС, якщо до 15 жовтня не буде жодного прогресу. А перед самітом Джонсон сказав, що дочекається рішення зустрічі.

Тим часом представник британського уряду Девід Фрост не приховував свого розчарування від результатів саміту. Одразу після саміту в Брюсселі він заявив: "Прем'єр-міністр (Борис Джонсон. - Ред.) (…) обдумає результат зустрічі, перш ніж представить наступні кроки Великобританії".

Нагадаємо, 1 лютого цього року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС. Попри це до кінця поточного року Великобританія залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Однак уже кілька місяців поспіль переговори так і не просунулися вперед.