Арешти ймовірних правих екстремістів у Німеччині: що відомо

У рамках масштабної операції в Німеччині, Австрії та Польщі органи безпеки заарештували вісім осіб. Серед них, імовірно, є політик із правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

У східнонімецькій федеральній землі Саксонія, а також у Польщі на підставі ордерів Федеральної прокуратури Німеччини заарештовано вісьмох імовірних правих екстремістів, проведено обшуки на території 20 об'єктів, зокрема в Австрії, повідомило відомство в Карлсруе 5 листопада.

До міжнародної операції, що відбулася після кількох місяців розслідування щодо угруповання, що називає себе "Саксонськими сепаратистами", залучили понад 450 поліцейських і службовців спецпідрозділів. Основна діяльність ймовірних екстремістів, як повідомляється, здійснювалася саме в Саксонії.

У пресрелізі Федеральна прокуратура, пояснюючи арешти, вказала на загрозу, що походила від угруповання, яке складалося з 15-20 осіб. Повідомляється, що бойове угруповання "Саксонських сепаратистів" готувалося до ймовірного "Дня Х", який воно очікувало як дату краху суспільного ладу. "У такому разі угруповання воліло б силою зброї захопити території в Саксонії, а можливо, і в інших східнонімецьких землях, щоб створити там державу і суспільство за зразком часів націонал-соціалізму. Терористичне угруповання також планувало "видалити небажані групи людей з регіону шляхом етнічних чисток, якщо це буде необхідно", - наголошується у пресрелізі. За даними прокуратури, ідеологія підозрюваних членів угруповання характеризується "расистськими, антисемітськими й почасти апокаліптичними ідеями".

"Саксонські сепаратисти" готувалися до повалення влади давно

Вважається, що з моменту свого заснування в листопаді 2020 року "Саксонські сепаратисти" готувалися до повалення влади, зокрема проводячи неодноразові воєнізовані тренування із застосуванням військового оснащення. За даними прокуратури, "зокрема, відпрацьовували (...) застосування вогнепальної зброї, нічні та форсовані марші й патрулювання". Крім того, угруповання закупило військове спорядження, таке як камуфляжну форму, бойові каски, протигази й захисні жилети.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) написала в соцмережі X, що арешти стали результатом розвіддіяльності, завчасно проведеної Федеральним відомством з охорони конституції. "Те, що вони навчалися поводженню зі зброєю і купували військове спорядження, показує, наскільки небезпечні ці праві екстремісти", - зазначила Фезер.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Згідно з даними розслідувань низки німецьких ЗМІ, щонайменше троє із заарештованих, як стверджується, пов'язані з правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Один із них - саксонський політик місцевого рівня Курт Г., який є членом міськради у східнонімецькому місті Грімма від АдН і належить до окружного керівництва партії. Видання Der Spiegel повідомляє, що його арешт нібито призвів до стрілянини - згідно з публікацією, Курт Г. вихопив пістолет. Що сталося насправді, поки точно не відомо. Курта Г. було госпіталізовано, і, судячи з усього, його життю нічого не загрожує, написав Der Spiegel.

Політик з АдН у минулому, за даними ЗМІ, привернув до себе увагу через близькість до правоекстремістських мереж. Згідно з розслідуванням газети tageszeitung, влітку 2024 року він брав участь у так званому "фестивалі сонцестояння", на якому вшановували вбивць із СС - воєнізованих формувань нацистської партії в період диктатури Адольфа Гітлера. На тій вечірці, за даними tageszeitung, вочевидь також були присутні люди з оточення відомих політиків з АдН Бйорна Геке (Björn Höcke) і Максиміліана Кра (Maximilian Krah).

Як заявив у середу, 6 листопада, лідер АдН у землі Саксонія Йорґ Урбан (Jörg Urban), АдН планує виключити з лав партії трьох членів, яких підозрюють у приналежності до даного неонацистського угрупування.

Політики з АдН знову і знову у фокусі уваги юстиції

Члени АдН неодноразово ставали об'єктами уваги з боку німецьких судових органів і спецслужб. Нині у Франкфурті-на-Майні триває судовий процес у справі групи так званих "рейхсбюргерів", які, як стверджується, планували державний переворот. Колишня депутатка Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Бірґіт Мальсак-Вінкеманн (Birgit Malsack-Winkemann) проходить у цій справі як ймовірна учасниця цієї групи. Мальсак-Вінкеманн, у минулому суддя, зараз перебуває під вартою.

Щодо депутата ландтагу Баварії від АдН Даніеля Галемби (Daniel Halemba) наразі тривають розслідування за фактами розпалювання ненависті та за підозрою у відмиванні грошей, примусу та заподіюванні шкоди майну. А 2024 року одного з найвпливовіших діячів правопопулістської АдН, лідера її земельного відділення в Тюрингії Бйорна Геке було двічі засуджено до великих штрафів за використання у своїх передвиборчих промовах нацистського гасла.

Лідер "Альтернативи для Німеччини" у Тюрингії Бйорн Геке Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Нинішній арешт Курта Г. у Саксонії відбувся у той час, коли в Німеччині дедалі гучніше обговорюють можливість заборони АдН. Численні депутати Бундестагу від різних партій готують відповідну заяву для можливого розгляду у Федеральному конституційному суді.

Читайте також: Чи треба забороняти АдН у Німеччині: аргументи "за" і "проти"