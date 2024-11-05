У Саксонії та Польщі затримали групу правих екстремістів

Німецькі слідчі повідомили про арешт восьми членів екстремістського угруповання за підозрою в підготовці теракту. Угруповання сповідує расистські, антисемітські й почасти апокаліптичні погляди, кажуть у прокуратурі ФРН.

Німецькі правоохоронці заарештували в межах масштабної кампанії вісьмох членів правого екстремістського угруповання за підозрою у підготовці терористичних актів. Як повідомила в вівторок, 5 листопада, Федеральна прокуратура Німеччини, підозрюваних у тероризмі заарештували в Саксонії та сусідній Польщі. У рамках кампанії проводяться обшуки в близько 20 помешканнях та інших об'єктах. Крім ФРН і Польщі, обшуки проводяться в Австрії.

Затримані - члени екстремістського угруповання за нацистськими поглядами

Слідчі обвинувачують заарештованих осіб у приналежності до "Саксонських сепаратистів" - екстремістського угруповання, що було засноване не пізніше листопада 2020 року. "Це войовниче угруповання, що складається з п'ятнадцяти-двадцяти осіб, ідеологія якого характеризується расистськими, антисемітськими й почасти апокаліптичними ідеями", - йдеться в повідомленні прокуратури ФРН.

Крім того, членів угруповання "об'єднує глибоке неприйняття вільного і демократичного устрою" ФРН. Кінцева мета екстремістів - захопити силою зброї владу в Саксонії, а можливо й в інших східнонімецьких землях, щоб "встановити державлий лад і суспільство за зразком націонал-соціалізму", де "небажані групи людей мають бути усунені" (...) шляхом етнічних чисток, якщо це буде необхідно", кажуть у відомстві.

Екстремісті відбували військовий вишкіл зі зброєю

Четверо заарештованих, як стверджується, були одними з перших членів угруповання, а один з них був його ватажком. За даними прокуратури, інші приєдналися згодом. Члени угруповання неодноразово проводили воєнізовану підготовку зі зброєю. "Зокрема, вони відпрацьовували ведення вуличного бою, застосування вогнепальної зброї, нічні й форсовані марші, а також патрулювання", - йдеться в повідомленні.

Група також придбала військове спорядження - маскувальні костюми, бойові шоломи, протигази та захисні жилети. Як повідомляє dpa, найстаршому з заарештованих 25 років.