Суд над "рейхсбюргерами" у ФРН: як принц планував переворот

У Штутгарті починається один із трьох судових процесів у справі "рейхсбюргерів" на чолі з принцом Гайнріхом XIII. Їх звинувачують у тому, що вони збиралися силою захопити владу в Німеччині.

Німецькі правоохоронні органи підозрюють їх у плануванні державного перевороту. Група так званих "рейхсбюргерів", очолювана Гайнріхом XIII (Heinrich XIII) із дворянського роду Рейссів (Reuß), мала намір увірватися до Бундестагу і захопити депутатів. При цьому основними мішенями "рейхсбюргерів" були канцлер Німеччини соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) із партії "Союз-90/Зелені" і лідер опозиційної консервативної партії ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Однак спеціальна поліцейська операція, проведена по всій Німеччині 7 грудня 2022 року, відбулася раніше, ніж ймовірному ультраправому терористичному об'єднанню вдалося здійснити свої наміри. Під час поліцейської облави було заарештовано 25 осіб, включно з принцом Гайнріхом XIII, більшість із заарештованих відтоді перебувають під вартою. Поліція виявила 382 одиниці вогнепальної зброї і майже 150 тисяч одиниць боєприпасів.

Операція із затримання "рейхсбюргерів" у Тюрингії, 7 грудня 2022 року Фото: Fricke/NEWS5/AFP

У понеділок, 29 квітня, у Верховному земельному суді в Штутгарті розпочнеться перший із трьох судових процесів у справі групи "рейхсбюргерів", що налічує загалом близько 200 осіб. Після нього відбудуться процеси в судах у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені.

"Рейхсбюргери": в очікуванні сигналу від співучасників

Ключова фігура в судовому розгляді - принц Гайнріх XIII, 72-річний агент із продажу нерухомості з Франкфурта-на-Майні. Згідно з планами "рейхсбюргерів", після захоплення ними влади він мав стати главою держави.

Як ідеться в обвинувальному висновку, учасники групи очікували своєрідного сигналу від змовників, щоб захопити владу у Німеччині уже у вересні 2022 року. До групи змовників, вважає прокуратура, входили таємні групи "рейхсбюргерів", сформовані, серед іншого, з армійських службовців і співробітників спецслужб.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер Фото: Nadja Wohlleben/REUTERS

Після операції проти групи, очолюваної принцом Гайнріхом XIII, поліція провела нові облави й арешти. Після чого міністерка внутрішніх справ Німеччини соціал-демократка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила: "Сьогодні, коли проводиться одна з наймасштабніших операцій проти антидержавних дій правих, ми маємо кричати у весь голос, що ця поляризація (у німецькому суспільстві. - Ред.) посилюється і що ми маємо щодня знову захищати нашу демократію".

Планувалося захоплення заводу з виробництва зброї?

Готова до насильства група на чолі з принцом Гайнріхом XIII, вочевидь, будувала плани щодо залучення гелікоптерів Бундесверу, якими б керували їхні прибічники, які служать у німецькій армії. Імовірно, планувалося навіть насильницьке захоплення розташованого в Оберндорфі-на-Неккарі заводу з виробництва зброї, що належить німецькому концерну Heckler & Koch.

Тепер обвинуваченим інкримінується членство в терористичній організації та підготовка до держперевороту. Усі три судові процеси, разом узяті, ймовірно, стануть грандіозними розглядами, під час яких ідеологія "рейхсбюргерів" буде однією з центральних тем.

Маячня "рейхсбюргерів" про вбитих дітей

І ця ідеологія, згідно з обвинувальним висновком, містить у собі цілковиту маячну: так, наводять слова принца Гайнріха XIII, згідно з якими Німеччиною зараз керує якась внутрішня "глибинна держава", яка поставила перед собою мету організувати вбивство дітей і підлітків у величезних масштабах.

І таким хворобливим фантазіям немає меж: наприклад, згідно з цією божевільною теорією, повінь в Арській долині на Заході Німеччини влітку 2021 року була всього лише спробою приховати вбивство дітей шляхом затоплення старих урядових бункерів. Кажуть, що серед прихильників принца Гайнріха XIII ходили розмови про 600 загиблих дітей.

Серед обвинувачених - колишня депутатка Бундестагу від АдН

За даними прокуратури, план обвинувачених "рейхсбюргерів" полягав у тому, щоб силоміць захопити владу в Німеччині, а потім провести переговори про укладення нового мирного договору з державами-переможницями у Другій світовій війні - США, Францією і Великобританією, але насамперед із Росією. Щоб підготуватися до цього, члени групи, як стверджує обвинувачення, організували тренування зі стрільби і обстежили приміщення Бундестагу, щоб бути у всеозброєнні до дня захоплення влади.

Ексдепутатка від АдН Бірґіт Мальзак-Вінкеманн, листопад 2019 року Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Серед обвинувачених - і Бірґіт Мальзак-Вінкеманн (Birgit Malsack-Winkemann), колишня суддя та ексдепутатка федерального парламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Вона разом із принцом Гайнріхом XIII постане перед судом у Франкфурті-на-Майні. У державі, яку планували створити "рейхсбюргери", Мальзак-Вінкеманн мала обійняти посаду міністра юстиції.

Небезпечна спільнота з 20 тисяч осіб

За оцінками німецьких спецслужб, у Німеччині до "рейхсбюргерів" належать приблизно 20 тисяч осіб, майже 2300 з яких схильні до насильства. Їх об'єднує неприйняття демократії, монархічні, ксенофобські та антисемітські погляди. "Рейхсбюргери" не визнають післявоєнний лад і легітимність ФРН та вважають себе громадянами "німецького рейху". В окремих випадках - відкрито погрожують насильством або навіть використовують його, а також погрожують викраденнями, наприклад, міністру охорони здоров'я Німеччини соціал-демократу Карлу Лаутербаху (Karl Lauterbach).

Письменник Тобіас Ґінсбурґ (Tobias Ginsburg) вісім місяців таємно вивчав цю спільноту зсередини. Рік тому в інтерв'ю DW на запитання, чи дійсно "рейхсбюргери" становлять загрозу, Ґінсбурґ сказав таке: "На це запитання не так легко відповісти, як здається на перший погляд. Тому що "рейхсбюргери" - це не єдиний рух, не окремий вид екстремізму. Це більшою мірою теорія змови, коріння якої в німецькій історії та в націонал-соціалізмі". Утім, за словами письменника, члени групи поділяють фантазії всіх правоекстремістських німецьких активістів: "Це ідея однорідного суспільства - без інших людей, без іноземців".

Оголошення вироків на всіх трьох судових процесах очікується не раніше наступного року.