АдН виключає з лав партії членів "Саксонських сепаратистів"

Німецька правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) планує виключити з лав партії трьох членів, яких підозрюють у приналежності до неонацистського угрупування. Як передає агенція dpa, про це у середу, 6 листопада, заявив лідер АдН у землі Саксонія Йорґ Урбан (Jörg Urban).

"АдН відкидає будь-яку форму насильства в політичних дебатах. Навіть підготовка до можливих актів насильства або повстань є неприйнятною", - зазначив він.

Партія заявила, що рішення виконавчого комітету про виключення членів партії було одноголосним, але рішення ще має ухвалити державний арбітражний суд. Лідери партії на національному рівні Аліс Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) в своїй заяві заявили, що підтримують це рішення.

Один із затриманих працював у офісі депутата ландтагу від АдН

Як повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, 5 листопада у Саксонії та сусідній Польщі було затримано вісьмох громадян Німеччини за підозрою в участі у бойовому угрупованні під назвою "Саксонські сепаратисти". Найстаршому з заарештованих 25 років.

Як з'ясувалося, один із затриманих працював в офісі депутата земельного парламенту (ландтагу) Александера Візнера (Alexander Wiesner) від АдН і є членом "Молодої альтернативи Саксонії". Прессекретар фракції АдН у земельному парламенті заявив, що Візнер звільнив цю особу, щойно стало відомо про арешт. Згідно із заявою ландтагу, чоловік не мав перепустки до парламенту, а також не мав безперешкодного доступу до будівлі парламенту.

За даними ЗМІ, під час арешту він отримав травму щелепи. Під час рейду чоловік з'явився перед поліцейськими із рушницею, що змусило поліцію зробити два попереджувальні постріли. За інформацією dpa, він є мисливцем і, як і один із інших затриманих, має ліцензію на вогнепальну зброю. Повідомляється, що під час обшуків у вівторок також було знайдено незареєстровану зброю та боєприпаси.

Загалом ЗМІ повідомляють, що щонайменше троє заарештованих пов'язані з правопопулістською АдН. За словами речниці прокуратури західного міста Карлсруе, слідчий суддя у вівторок ввечері видав ордер на досудове затримання шістьох підозрюваних.

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Хто такі "Саксонські сепаратисти"?

Федеральна прокуратура Німеччини описала цю групу як войовничу організацію, що складається з 15-20 осіб, які сподіваються створити на сході Німеччини "державу і суспільство, засновані на націонал-соціалізмі".

За словами прокуратури, її членів об'єднує глибоке неприйняття вільного і демократичного конституційного ладу Німеччини, а також ідеологія з расистськими, антисемітськими і апокаліптичними переконаннями. Як повідомляється, група переконана, що Німеччина перебуває на межі "колапсу", після якого організація планує силою взяти під свій контроль райони Саксонії і, можливо, інших східних німецьких земель. Прокурори заявили, що, згідно з планом угруповання, "небажані групи людей мають бути видалені з території за допомогою етнічних чисток, якщо це буде необхідно".

Вважається, що з моменту свого заснування в листопаді 2020 року "Саксонські сепаратисти" готувалися до повалення влади, зокрема проводячи неодноразові воєнізовані тренування.

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