У ФРН затримано депутата парламенту Баварії від АдН

Даніеля Галембу, нещодавно обраного до баварського Ландтагу, підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та використанні символів антиконституційних організацій.

Німецька поліція затримала політика з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Даніеля Галембу (Daniel Halemba), повідомила прокуратура міста Вюрцбурга. За її даними, 22-річного Галембу, якого нещодавно було обрано до земельного парламенту - Ландтагу - Баварії, було вранці в понеділок, 30 жовтня, взято під варту на підставі ордера, виданого цією ж прокуратурою раніше. Затримання відбулося в районі Штутгарта.

Раніше політика оголосили в розшук. Його підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та використанні символів антиконституційних організацій. Невдовзі він постане перед суддею, який має визначити запобіжний захід.

Галемба з 2021 року є учасником студентського об'єднання "Тевтонія-Прага" у Вюрцбургу. У вересні у приміщеннях цього об'єднання провели обшуки за підозрою у використанні символів Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП), що правила в роки націонал-соціалізму, а також наклейок та написів расистського характеру.

Читайте також: Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Дослідження

З Галемби зняли імунітет, хоч він відкидає всі звинувачення

Сам Галемба відкидає всі звинувачення, що висуваються проти нього. Його адвокат подав скаргу на дії правоохоронців, підтвердила речниця окружного суду Вюрцбурга.

Голова фракції АдН у парламенті землі Баварія Катрін Ебнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner) різко розкритикувала затримання Галемби. Дії прокуратури Вюрцбурга - це "обвинувальний акт" проти демократії, заявила вона перед початком засідання земельного парламенту у понеділок.

Попри це згодом парламент Баварії позбавив недоторканності депутата Галембу. Історично неординарним кроком стало те, що голосування щодо цього проводилося на установчій сесії земельного парламенту нового скликання. Наприкінці засідання в понеділок усі парламентські фракції, крім АдН, проголосували "за" - при цьому голова Ландтагу Ільзе Айґнер (Ilse Aigner) не згадала ім’я політика на відкритому засіданні. Фракція АдН утрималася під час голосування, повідомила dpa.

За підсумками виборів до парламенту Баварії, що відбулися 8 жовтня, АдН набрала 14,6 відсотка голосів, покращивши свої позиції на 4,4 відсоткових пункту і ставши найбільшою опозиційною партією у Ландтазі.

Читайте також: Вибори в Баварії та Гессені: вотум недовіри Олафу Шольцу?