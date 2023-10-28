У Баварії нового члена парламенту від АдН оголошено в розшук

Даніель Галемба може стати наймолодшим членом ландтагу Баварії, але його парламентський імунітет почне діяти лише наступного тижня.

Прокуратура німецького міста Вюрцбург отримала ордер на арешт і оголосила в розшук політика з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Даніеля Галембу (Daniel Halemba), якого нещодавно обрали до земельного парламенту (ландтагу) Баварії. Про це з посиланням на заяву прокуратури повідомляє агентство dpa.

"З тактичних міркувань ми не хочемо нічого говорити ні про точне обвинувачення, ні про підставу для арешту", - зазначив представник прокуратури. ЗМІ не вдалося зв'язатися з Галембою. В АдН напередодні підтверджували, що одного з її новообраних депутатів розшукують за ордером на арешт, але не уточнили, кого саме.

Голова фракції АдН у парламенті землі Баварія Катрін Ебнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner) заявила, що члена партії хочуть "посадити до в'язниці під надуманим приводом".

На Галембу поки що не поширюється парламентський імунітет

У звичайній ситуації члени парламенту користуються імунітетом від переслідування. Однак щодо Галемби він почне діяти тільки після з'їзду, який відбудеться 30 жовтня, зазначає агентство dpa.

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22-річний Галемба може стати наймолодшим політиком у парламенті Баварії. При цьому про розслідування щодо нього та інших членів студентського об'єднання "Тевтонія - Прага" стало відомо місяць тому. Тоді ж у будинку цього об'єднання відбувся обшук. За повідомленням dpa, членів студентського братства підозрювали в розпалюванні ненависті та використанні символіки антиконституційних організацій, зокрема Націонал-соціалістичної партії (НСДАП).

АдН стала найбільшою опозиційною партією Баварії

За підсумками виборів до земельного парламенту Баварії, що відбулися 8 жовтня, АдН набрала 14,6 відсотка голосів, поліпшивши свої позиції на 4,4 відсоткових пункти і ставши найбільшою опозиційною партією ландтагу.