На виборах у Баварії та Гессені лідирують ХСС та ХДС

Правлячий у Баварії Християнсько-соціальний союз залишається при владі з найнижчим результатом із 1950 року. Водночас у Гессені у християнських демократів зросла популярність порівняно з виборами 2018 року.

На виборах у земельні парламенти (ландтаги) Баварії та Гессена, які відбулися у неділю, 8 жовтня, лідирують правлячий у Мюнхені Християнсько-соціальний союз (ХСС) на чолі з прем'єр-міністром Маркусом Зедером (Markus Söder) і правлячий у Вісбадені Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі із прем'єром Борисом Райном (Boris Rhein).

Згідно з попередніми неофіційними результатами, які публікує увечері 8 жовтня німецький громадсько-правовий телеканал ARD, за ХСС проголосували 36,8 відсотка баварців. Це найгірший результат партії з 1950 року, проте його може бути достатньо для створення коаліції із партією "Вільні виборці", яка, за цими даними, отримує 14,3 відсотка голосів, констатує агенція Reuters.

"Зелені" набирають в Баварії 15,7 відсотка, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членом якої є і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) - 8,4 відсотка. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" покращила свій результат порівняно з 2018 роком (11,6 відсотка) і набрала в Баварії 15,3 відсотка. Ліберали із Вільної демократичної партії (ВДП) поки не подолали п'ятивідсотковий бар'єр, набираючи лише три відсотки голосів.

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Гессен: СДПН отримала найгірший результат в історії

У Гессені, за попередніми неофіційними результатами, ХДС заручився підтримкою 35 відсотків виборців, що на вісім відсотків більше, ніж у 2018 році. "Зелені", які останні десять років входили до правлячої коаліції, набирають 14,9 відсотка голосів, що на 4,9 відсотка менше, ніж на виборах п'ять років тому.

Соціал-демократи, яких на вибори вела очільниця федерального МВС Ненсі Фезер (Nancy Faeser), одержують найгірший результат у своїй історії - 15,5 відсотка голосів. На виборах п'ять років тому "Зелені" та соціал-демократи набрали по 19,8 відсотка голосів, для "Зелених" це був рекордний показник, для СДПН - один із найгірших.

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Ліва партія з 3,2 відсотка голосів не долає п'ятивідсотковий бар'єр, водночас, за даними на час публікації, це вдалося ВДП, яка має рівно п'ять відсотків. Правопопулістська АдН покращила свій показник до 16,9 відсотка порівняно з 13,1 відсотка голосів у 2018 році.