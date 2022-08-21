У Німеччині рейтинг Шольца впав до рекордно низького рівня

У Німеччині рейтинг канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) та правлячої "світлофорної" коаліції опустився до найнижчого рівня за весь час від початку перебування на посаді у грудні. Майже дві третини німців - 62 відсотки - незадоволені роботою Шольца. Задоволені його результатами лише 25 відсотків, свідчать оприлюднені в неділю, 21 серпня, дані опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag.

Рейтинг правлячої коаліції також знизився до рекордно низького рівня. Роботою федерального уряду нині незадоволені 65 відсотків опитаних, схвалюють її лише 27 відсотків. На початку березня роботу Шольца ще схвалювали 46 відсотків німців, не схвалювали - 39 відсотків. Роботу правлячої коаліції тоді схвалювали 44 і не схвалювали - 43 відсотки німців.

Лише третє місце у разі прямих виборів

З опитування випливає, що у разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз зайняв би лише третє місце, набравши 18 відсотків голосів. Перше місце дісталося б "зеленому" міністру економіки Роберту Габеку (Robert Habeck) - 25 відсотків, а друге - голові Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріху Мерцу (Friedrich Merz) - 19 відсотків.

За результатами щотижневого опитування блок християнських партій ХДС/ХСС злегка зміцнив свої позиції, його нині підтримують 28 відсотків німців (плюс один відсоток). Це означає, що ХДС/ХСС тепер на сім відсотків випереджає "зелених", рейтинг яких за тиждень знизився на один відсоток до 21 відсотка.

Рейтинг соціал-демократів не змінився (19 відсотків), вільні демократи опустилися на один відсотковий пункт - до восьми відсотків. Це означає, що партії "світлофорної" коаліції наразі отримали б лише 48 відсотків голосів. Без змін залишилися рейтинги "Альтернативи для Німеччини" (12 відсотків) та Лівої партії (8 відсотків).

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