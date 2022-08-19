Cum-Ex: канцлер Німеччини Шольц знову постав перед слідчою комісією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) y п'ятницю, 19 серпня, вдруге відповідає на питання комісії з розслідування скандалу з банком Warburg у Гамбурзі. "Я не мав жодного впливу на оподаткування Warburg", - заявив Шольц на початку опитування, яке розпочалося о 14 годині. Глава уряду Німеччини говорив про "інсинуації", спрямовані проти нього. Між тим опозиція висловлює сумніви у надійності свідчень Шольца, тож оглядачі передбачають, що опитування може затягнутися.

Перед цим прокуратура Гамбурга відхилила скаргу на відмову від кримінального переслідування Шольца у зв'язку зі справою Сum-Ех. Правоохоронці пояснили, що не бачать підстав підозрювати канцлера у сприянні групі осіб в ухиленні від сплати податків.

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Податкова Гамбурга відмовилась від вимоги на 47 мільйонів євро

У 2016 році податкові органи Гамбурга відмовилися від вимоги про повернення 47 мільйонів євро банком M.M.Warburg у зв'язку з угодами Сum-Ex. На той час Шольц обіймав посаду мера цього міста. Слідчі намагалися з'ясувати, чи міг Шольц чинити політичний вплив на податкові структури, оскільки тоді Шольц неодноразово зустрічався з представниками банку.

Шольц категорично заперечував свій вплив на рішення фіскальних органів. "Це було б політичною дурістю, а я до безглуздя не схильний", - заявив він у квітні 2021 року, виступаючи перед членами парламентської комісії з розслідування справи Warburg.

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Фінансова спекуляція Cum-Ex

Фінансова афера Cum-Ex - колективна назва низки кримінальних справ, які розслідує прокуратура. Ці латинські прийменники вживають на біржі, щоб описати акції компанії до (cum) та після (ex) сплати дивідендів. Ось як працювала схема у Німеччині: фінансист домовлявся з групою спільників про багаторівневу угоду купівлі-продажу великого пакета акцій компанії у день сплати дивідендів. Все заради того, щоб звернутися до податкових органів за (незаконною) компенсацією нібито сплачених податків.

Згідно з німецьким законодавством, з отриманих дивідендів власник акцій має заплатити 25 відсотків податку, після чого отримує відповідну довідку, яка дає право на податкову компенсацію. У результаті багаторівневої угоди купівлі-продажу акцій кожен з учасників схеми отримував таку довідку, але податки стягувалися одноразово, а відшкодування можна було отримати кілька разів.

За оцінками експертів, внаслідок спекуляцій з податками, бюджет Німеччини міг втратити кілька мільярдів євро.