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Румунія не заборонятиме імпорт продовольства з УкраїниФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
ПолітикаРумунія

Румунія не заборонятиме імпорт продовольства з України

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Румунія відмовилась від ідеї заборонити імпорт українського зерна, натомість чекатиме, поки Європейська комісія запровадить заходи для допомоги фермерам Центральної та Східної Європи.

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Румунія не запроваджуватиме заборону на імпорт українського зерна, на відміну від низки інших країн Східної Європи, заявив міністр сільського господарства країни Петре Деа після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у п'ятницю, 21 квітня. Він додав, що країна чекатиме, поки Європейська комісія запровадить заходи для допомоги фермерам Центральної та Східної Європи, повідомляє Reuters.

У пресслужбі міністерства аграрної політики та продовольства України також повідомили, що сторони дійшли згоди щодо необхідності дочекатись рішення Єврокомісії і після цього обговорити всі інші питання, пов'язані з імпортом сільськогосподарської продукції з України.

"Ми очікуємо складної ситуації для країни, оскільки інші  закрили свої кордони", - сказав Деа, його слова наводить dpa з посиланням на повідомляє інформаційне агентство Mediafax.

Крім того, як зазначив Деа, румунська влада серйозно поставилася до результатів перевірки на пестициди, яку провела Словаччина, тому румунська митниця відбиратиме зразки українського зерна перед тим, як опечатувати вантажі та відстежувати їх під час транзиту. За словами Деа, Сольський поставився до цього з розумінням.

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Угорські агропідприємці проти заборону імпорту зерна з України

Між тим, в Угорщині, яка раніше запровадила заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, асоціація виробників зерна і кормів виступила проти урядових обмежень, зазначивши, що це вдарить по національним виробникам кормів і промисловим споживачам.

"Ми не згодні із забороною на імпорт українських зернових та олійних культур, - йдеться в заяві асоціації. - Цей захід спричинить значні труднощі угорським виробникам кормів та промисловим споживачам, що вплине на фермерів і споживачів".

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційні експортні маршрути були заблоковані, тому низка країн Євросоюзу запропонувала допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн, а Європейська Комісія скасувала митні збори й квоти, щоби полегшити транспортування. Водночас через проблеми з логістикою українське зерно накопичувалося, заполонивши місцеві ринки та знижуючи ціни.

Польща, Угорщина і Словаччина запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції, щоб захистити свої ринки від її напливу. 19 квітня до них приєдналася Болгарія, також запровадивши тимчасове обмеження.

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