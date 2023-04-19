Болгарія тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України

Болгарія також вдалася до тимчасової заборони імпорту агропродукції з України. Водночас Угорщина розширила вже запроваджене обмеження на низку інших продуктів.

Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт українського зерна та низки продуктів харчування. Про це у середу, 19 квітня, повідомляє Radio Bulgaria з посиланням заяву прем'єр-міністра у перехідному уряді країни Гилиба Донєва. Водночас, заборона не поширюється на транзитну продукцію.

"За останній рік в Болгарії залишалася значна кількість продовольства, порушуючи ланцюги постачання. Якщо ця тенденція збережеться або посилиться, це може мати надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу. Ми змушені вдатися до цього національного заходу, тому що влада ЄС все ще розглядає адекватні заходи", - цитує його видання.

Угорщина розширює перелік забороненої для імпорту продукції

Водночас уряд Угорщини розширив перелік агропродукції з України, на яку поширюватиметься тимчасова заборона на імпорт. До нього додали мед, вино, хліб, цукор, а також низку м'ясних та овочевих продуктів, пише AFP.

"За відсутності зобов'язання дотримуватися суворих правил виробництва, передбачених законодавством ЄС, українська продукція має конкурентну перевагу,... що спричиняє серйозні порушення на внутрішньому ринку країн-членів (ЄС. - Ред.) ", - йдеться в постанові угорського уряду.

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Угорська влада опломбовуватиме вантажі з цими продуктами на кордоні і контролюватиме їх за допомогою електронних пристроїв і патрулів, додається в документі. Якщо перевізники порушуватимуть ці правила, вони можуть бути оштрафовані на суму, еквівалентну повній вартості вантажу.

Обмеження на імпорт діятиме до 30 червня, але не поширюватиметься на продукцію, яка прибуває в Угорщину транзитом. Раніше Будапешт оголосив про припинення імпорту зерна, олійних культур та низки інших продуктів з України.

План ЄК щодо агропродукції з України

Між тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині, які мають проблеми через наплив української агропродукції, план розв'язання проблеми.

Пропозиція Єврокомісії складається із трьох частин. Перша - це новий пакет фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів євро для підтримки фермерів у п'яти країнах. Друга - превентивні заходи відповідно до правил торгівлі ЄС щодо зерна, пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпака. Третя - розслідування Єврокомісії щодо інших продуктів, які надходять на ринок Євросоюзу з України.

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