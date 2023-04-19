ЄК представила план вирішення проблеми з експортом з України

Глава Єврокомісії запропонувала п'яти країнам ЄС, які мають проблеми через наплив української агропродукції, фінансову допомогу та інші рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) написала листа урядам Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини з пропозиціями виходу із ситуації з українською сільгосппродукцією. Про це повідомила офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант у середу, 19 квітня, на брифінгу у Брюсселі.

За її словами, у своєму зверненні фон дер Ляєн наголосила, що повністю усвідомлює побоювання країн щодо зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції на ринки Європейського Союзу. Вона наголосила, що з урахуванням єдиного ринку та митного союзу ЄС для вирішення цих проблем потрібний загальноєвропейський підхід.

Пропозиція Єврокомісії

Пропозиція Єврокомісії складається із трьох частин. Перша - це новий пакет фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів євро для підтримки фермерів у п'яти країнах. Друга - превентивні заходи відповідно до правил торгівлі ЄС щодо зерна, пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпака. Третя - розслідування Єврокомісії щодо інших продуктів, які надходять на ринок Євросоюзу з України.

"З одного боку, ми прагнемо підтримувати Україну в експорті, зокрема сільськогосподарської продукції, оскільки це є рятувальним кругом для української економіки, ми прагнемо вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де вона необхідна для вирішення проблем продовольчої безпеки, а з іншого боку ми повністю віддані підтримці наших фермерів", - сказала Дана Спінант.

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У зв'язку з перенасиченням ринку українською сільськогосподарською продукцією Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на її імпорт. Про такий самий намір заявили і у Румунії. У Брюсселі зазначають, що торгові правила - це прерогатива Євросоюзу і наполягають на пошуку спільних рішень.

Водночас Україна та Польща домовились про те, що транзит української аграрної продукції польською територією відновиться в ніч на 21 квітня - під охороною та моніторингом.