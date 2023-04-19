ЄК представила план вирішення проблеми з експортом з України
Ксенія Польська
1 год. тому
Глава Єврокомісії запропонувала п'яти країнам ЄС, які мають проблеми через наплив української агропродукції, фінансову допомогу та інші рішення.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) написала листа урядам Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини з пропозиціями виходу із ситуації з українською сільгосппродукцією. Про це повідомила офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант у середу, 19 квітня, на брифінгу у Брюсселі.
За її словами, у своєму зверненні фон дер Ляєн наголосила, що повністю усвідомлює побоювання країн щодо зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції на ринки Європейського Союзу. Вона наголосила, що з урахуванням єдиного ринку та митного союзу ЄС для вирішення цих проблем потрібний загальноєвропейський підхід.
Пропозиція Єврокомісії
Пропозиція Єврокомісії складається із трьох частин. Перша - це новий пакет фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів євро для підтримки фермерів у п'яти країнах. Друга - превентивні заходи відповідно до правил торгівлі ЄС щодо зерна, пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпака. Третя - розслідування Єврокомісії щодо інших продуктів, які надходять на ринок Євросоюзу з України.
"З одного боку, ми прагнемо підтримувати Україну в експорті, зокрема сільськогосподарської продукції, оскільки це є рятувальним кругом для української економіки, ми прагнемо вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де вона необхідна для вирішення проблем продовольчої безпеки, а з іншого боку ми повністю віддані підтримці наших фермерів", - сказала Дана Спінант.