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Румунія контролюватиме транзитні вантажі з агропродукцією з УкраїниФото: picture alliance / NurPhoto
ПолітикаРумунія

Румунія контролюватиме транзитні вантажі з України

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Румунія перевірятиме на митниці якість української сільгосппродуктції та контролюватиме її транзит своєю територією.

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Румунія буде опломбовувати і моніторити українські зернові вантажі, що прямують транзитом через країну, а також проводитиме перевірку якості харчових продуктів на митниці, а не в пунктах призначення, як це відбувалося раніше. Про це в середу, 19 квітня, заявило міністерство сільського господарства країни після переговорів глави відомства Петре Даеа з українським колегою Миколою Сольським.

"Як держава-член ЄС, Румунія підтримує зусилля Європейської Комісії, спрямовані на підтримку України в умовах російської агресії і продовжуватиме забезпечувати транзит зерна з цієї країни до третіх країн, а також традиційними комерційними маршрутами", - йдеться в заяві міністерства.

Водночас Бухарест вдається до перевірок якості продуктів з огляду на те, що в іншій країні ЄС виявили сільгосппродукцію з вмістом пестицидів, що перевищує допустимі норми ЄС. В заяві не вказується країна, проте про виявлений в пробах зерна з України шкідливий для здоров'я пестицид, заборонений в ЄС, раніше заявили у міністерстві сільського господарства Словаччини.

Крім того, румунський міністр попросив Сольського "швидко знайти рішення щодо обмеження експорту зернових і олійних культур до Румунії", йдеться в заяві міністерства. Обидва міністри зустрінуться в Бухаресті в п'ятницю, 21 квітня, щоб визначити рішення, яке було б найкращим для обох країн.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційні експортні маршрути були заблоковані, тому низка країн Євросоюзу запропонувала допомогу в транзиті українського зерна на ринки третіх країн, а Європейська Комісія скасувала митні збори й квоти, щоби полегшити транспортування. Водночас через проблеми з логістикою українське зерно накопичувалося, заполонивши місцеві ринки та знижуючи ціни.

Польща, Угорщина і Словаччина запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції, щоб захистити свої ринки від її напливу. 19 квітня до них приєдналася Болгарія, також запровадивши тимчасове обмеження.

План ЄК щодо агропродукції з України

Між тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині, які мають проблеми через наплив української агропродукції, план розв'язання проблеми.

Пропозиція Єврокомісії складається із трьох частин. Перша - це новий пакет фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів євро для підтримки фермерів у п'яти країнах. Друга - превентивні заходи відповідно до правил торгівлі ЄС щодо зерна, пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпака. Третя - розслідування Єврокомісії щодо інших продуктів, які надходять на ринок Євросоюзу з України.

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