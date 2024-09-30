Російські війська вночі атакували Київ

За даними КМВА обійшлось без постраждалих і руйнувань. Повітряна тривога тривала п'ять годин.

Протягом ночі на понеділок, 30 вересня російські війська атакували столицю України дронами типу "Shahed". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Повітряна тривога в місті тривала понад п'ять годин.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що що сили ППО вночі працювали на столичній Оболоні.

Всі дрони вдалось знищити, стверджує начальник КМВА Сергій Попко. За попередніми даними, в Києві відсутні руйнування і потерпілі.

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Днями дослідницька організація Institute for science and international security, котра вже тривалий час відстежує темпи й можливі обсяги виробництва в РФ БпЛА типу Shahed-136/131, оприлюднила доповідь, що вказує на значне зростання темпів виробництва безпілотників цього типу в РФ. За даними цієї організації, якщо раніше в РФ планували випустити й передати війську 6000 дронів цього типу лише до вересня 2025 року, то у дійсності російські виробники зуміли досягти цього показника вже наприкінці серпня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомляв, що за попередній тиждень війська РФ використали для ударів по Україні майже тисячу авіабомб, понад 300 ударних дронів та більше 40 ракет.

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