Сім десятків дронів і три ракети - нічна атака РФ на Україну

67 "шахедів" і одну ракету вдалось знешкодити Повітряним силам ЗСУ над територією 11 областей України. Є постраждалі і руйнування.

У ніч на понеділок, 30 вересня, Росія вдарила по Україні трьома ракетами і 73 ударними дронами. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) повідомляють про 67 знешкоджених БпЛА типу "Shahed", які запустили з районів російських Курська, Єйська і Орла та одну керовану авіаційну ракету, яку запустили з окупованої території Запорізької області.

ППО України працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях, зазначають у відомстві.

Про долю балістичної ракети "Іскандер-М" та протирадіолокаційної ракети Х-31П, які запустили з території анексованого Криму, не повідомляється.

"Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - додають у ПС ЗСУ.

Наслідки атаки

На Київщині уламки збитих цілей зафіксовані в шести районах області. В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому - уламки пошкодили цвинтар. У Києві уламки дрона виявили біля одного з житлових будинків в Оболонському районі. Постраждалих немає.

У Херсонській області до лікарень звернулися двоє жителів внаслідок ударів БпЛА. У Бериславі через скидання вибухівки з дрона 58-річний чоловік дістав травму. У Білозерці шпиталізували 29-річну жінку. На Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів.

На Миколаївщині внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури у Баштанському районі. З міркувань безпеки перегін "Долинська - Миколаїв" закрито для руху поїздів. Пасажирів "Укрзалізниці" із цього напрямку, які прямували до Миколаєва та Херсона, пересадили на автобуси.

Також за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у шести областях - Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.