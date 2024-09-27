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КонфліктиРумунія

Бухарест укотре засудив заліт російського дрона в Румунію

Валерій Сааков
27 вересня 2024 р.

Російські удари по цивільних об'єктах в Україні й черговий випадок, коли російський дрон порушив румунський повітряний простір, викликали критику з боку уряду Румунії.

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Російських безпілотник типу Shahed-136
Російських безпілотник типу Shahed-136. Дрони такого тиру війська РФ застосовують для ударів по території УкраїниФото: Middle East Images/picture alliance

Міністерство закордонних справ Румунії розкритикувало дроновий удар, якого війська РФ завдали в ніч на п'ятницю, 27 вересня, по цивільних об'єктах й об'єктах портової інфраструктури в Україні поблизу кордону з Румунією. Допис з критикою дій РФ поширила цього дня пресслужба румунського зовнішньополітичного відомства в соцмережі X.

"Ми рішуче засуджуємо російські постійні дронові атаки на цивільних та цивільну інфраструктуру України, а також неодноразові порушення повітряного простору Румунії. Ці агресивні дії є кричущим нехтуванням міжнародним правом. Такі провокації слід негайно припинити", - йдеться в дописі. 

Міноборони Румунії називає російські удари "невиправданими"

Раніше на російську атаку відреагувало й міноборони Румунії. Як повідомила пресслужба румунського оборонного відомства, через  російський дрон залетів в повітряний простір Румунії на кілька хвилин.Під час дронового удару військ РФ по території України, зокрема і поблизу румунського кордону, Румунія по тривозі підняла два бойових літаки F-16 ВПС Румунії й ще два винищувачі F-18 ВПС Іспанії, котрі нині дислокуються на румунській території. Ознак падіння російського БпЛА на території Румунії не виявлено, кажуть у Бухаресті. 

"Міністерство оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією щодо окремих об'єктів та елементів цивільної інфраструктури України, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголосили в оборонному відомстві Румунії.

Як повідомлялося, Румунія не вперше стикається з тим, що її повітряний простір порушують оосійські БпЛА. Раніше були повідомлення про аналогічні випадки з Польщею та Латвією.

В Ізмаїлі оголосили жалобу за жертвами російських ударів

Нагадаємо, що під час атаки в ніч на 27 вересня, російські війська завдали удару дронами по українському місту Ізмаїл, розташованому поблизу кордону з Румунією.

Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 16 - зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, наразі восьмеро поранених перебувають у лікарні, з них одна людина - у важкому стані, інші - у стані середнього ступеня важкості. "Ще вісім постраждалих продовжують лікування амбулаторно", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Влада Ізмаїла оголосила 28 вересня Днем жалоби за загиблими.

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