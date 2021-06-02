 Російським авіакомпаніям знову дозволили літати до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2021

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Новини

Російським авіакомпаніям знову дозволили літати до Німеччини

Авіакомпанії з РФ знову можуть літати до Німеччини. Заборону скасували після того, як Росія надала Lufthansa дозволи на польоти до Росії, оминаючи Білорусь.

Літак авіакомпанії Аэрофлот на злітній смузі аеропорту Франкфурта

Літаки компанії "Аэрофлот" знову можуть здійснювати польоти до Німеччини

Німеччина знову дозволила польоти в аеропорти країни літакам російських авіакомпаній. Про це міністерство транспорту і цифрової інфраструктури ФРН повідомило ввечері в середу, 2 червня. Суперечку було врегульовано після надання дозволів на польоти до Росії німецькому авіаперевізнику Lufthansa.

Російська сторона підтвердила отримання дозволів. "Все нормально, все дозволили", - сказав генеральний директор компанії "Аэрофлот" Михайло Полубояринов під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. А в компанії S7 повідомили, що польоти в Німеччину "виконуватимуться в плановому порядку".

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Lufthansa знову може літати в Росію

Флагманський авіаперевізник Німеччини, компанія Lufthansa, отримав дозвіл російської влади виконувати польоти в аеропорти  РФ на весь червень, заявили у компанії.

Lufthansa 2 червня скасувала рейси з Франкфурта-на-Майні в Москву та Санкт-Петербург "через відсутність погодження з владою" Росії. У відповідь Федеральне відомство авіації Німеччини не дозволило виконувати рейси в аеропорти країни літакам російських авіакомпаній "Аэрофлот" і S7. Після врегулювання ситуації у компанії Lufthansa зазначили, що не очікують скасування рейсів надалі.

У німецькому міністерстві транспорту кажуть, що через пандемію коронавірусу Росія в односторонньому порядку призупинила двосторонні угоди про повітряний рух у березні 2020 року. Відтоді рейси затверджувалися "частково на щомісячній чартерній основі та на взаємній основі".

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Кількома днями раніше скасувати окремі рейси до Росії змушені були авіакомпанії Air France та Austrian Airlines, оскільки не отримали дозволи на польоти за новими маршрутами. У російському Федеральному агентстві повітряного транспорту пояснювали тоді, що не можуть впоратися з великою кількістю заявок на польоти за новими маршрутами, які оминають територію Білорусі, зазначає інформагенція dpa.   

Польоти в обхід Білорусі після посадки Ryanair в Мінську

Рейси німецького перевізника повинні також були виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з лайнером компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Білоруська владі 23 травня примусила літак зробити екстрену посадку в Мінську, заявивши згодом, що нібито отримала повідомлення про вибуховий пристрій на борту.

Бомби на борту виявлено не було, проте були затримані двоє пасажирів - білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії.

Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня погодили санкції, які передбачають, крім іншого, заборону на використання повітряного простору та аеропортів ЄС білоруськими авіалініями. Рада ЄС також закликала європейські авіакомпанії уникати польотів над територією Білорусі.

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