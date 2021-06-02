Російським авіакомпаніям знову дозволили літати до Німеччини

Німеччина знову дозволила польоти в аеропорти країни літакам російських авіакомпаній. Про це міністерство транспорту і цифрової інфраструктури ФРН повідомило ввечері в середу, 2 червня. Суперечку було врегульовано після надання дозволів на польоти до Росії німецькому авіаперевізнику Lufthansa.

Російська сторона підтвердила отримання дозволів. "Все нормально, все дозволили", - сказав генеральний директор компанії "Аэрофлот" Михайло Полубояринов під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. А в компанії S7 повідомили, що польоти в Німеччину "виконуватимуться в плановому порядку".

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Lufthansa знову може літати в Росію

Флагманський авіаперевізник Німеччини, компанія Lufthansa, отримав дозвіл російської влади виконувати польоти в аеропорти РФ на весь червень, заявили у компанії.

Lufthansa 2 червня скасувала рейси з Франкфурта-на-Майні в Москву та Санкт-Петербург "через відсутність погодження з владою" Росії. У відповідь Федеральне відомство авіації Німеччини не дозволило виконувати рейси в аеропорти країни літакам російських авіакомпаній "Аэрофлот" і S7. Після врегулювання ситуації у компанії Lufthansa зазначили, що не очікують скасування рейсів надалі.

У німецькому міністерстві транспорту кажуть, що через пандемію коронавірусу Росія в односторонньому порядку призупинила двосторонні угоди про повітряний рух у березні 2020 року. Відтоді рейси затверджувалися "частково на щомісячній чартерній основі та на взаємній основі".

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Кількома днями раніше скасувати окремі рейси до Росії змушені були авіакомпанії Air France та Austrian Airlines, оскільки не отримали дозволи на польоти за новими маршрутами. У російському Федеральному агентстві повітряного транспорту пояснювали тоді, що не можуть впоратися з великою кількістю заявок на польоти за новими маршрутами, які оминають територію Білорусі, зазначає інформагенція dpa.

Польоти в обхід Білорусі після посадки Ryanair в Мінську

Рейси німецького перевізника повинні також були виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з лайнером компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Білоруська владі 23 травня примусила літак зробити екстрену посадку в Мінську, заявивши згодом, що нібито отримала повідомлення про вибуховий пристрій на борту.

Бомби на борту виявлено не було, проте були затримані двоє пасажирів - білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії.

Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня погодили санкції, які передбачають, крім іншого, заборону на використання повітряного простору та аеропортів ЄС білоруськими авіалініями. Рада ЄС також закликала європейські авіакомпанії уникати польотів над територією Білорусі.