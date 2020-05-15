Німеччина закрила небо для російських авіакомпаній

Німеччина заборонила російським літакам входити у свій повітряний простір. Про це у середу, 2 червня, повідомило міністерство транспорту ФРН. Таке рішення було ухвалено після того, як Москва не видала своєчасного погодження на польоти авіакомпанії Lufthansa в Росію на червень.

Німецьке міністерство транспорту уточнило, що це рішення ґрунтується на практиці взаємного схвалення польотів та стосується польотів авіакомпаній Аерофлот та S7.

Через пандемію коронавірусу Росія в односторонньому порядку призупинила двосторонні угоди про повітряний рух у березні 2020 року, зазначило німецьке міністерство. Відтоді рейси затверджувалися "частково на щомісячній чартерній основі та на взаємній основі". Німецька сторона не надавала жодних додаткових дозволів на польоти російських авіакомпаній "до тих пір, поки не будуть розглянуті дозволи з російської сторони".

Тим часом агентство "Інтерфакс" увечері 2 червня повідомило, що Lufthansa отримала дозволи на польоти до Росії.

