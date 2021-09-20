Росія знову проводить військові навчання у Чорному морі

Близько 20 кораблів вийшли в море з пунктів базування у анексованому РФ українському Севастополі, а також Новоросійську для проведення навчань з виконанням ракетних та артилерійських стрільб. Про це у понеділок, 20 вересня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту.

"У заходах задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, тральні сили флоту, допоміжні та рятувальні судна, літаки та вертольоти", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що екіпажі кораблів проведуть комплекс навчань, зокрема з ведення морського бою, виявлення та здійснення ударів по береговому командному пункту.

Читайте також: Росія і Білорусь розпочали масштабні спільні навчання "Захід-2021"

Україна оголосила про свої військові навчання

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) оголосили про початок 22 вересня стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2021". Згідно з повідомленням генштабу, вони відбуватимуться по всій території України.

У генштабі заявили, що у зв'язку з цим планується переміщення великої кількості військової техніки та особового складу. "Просимо населення дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Україна проводить військові навчання у відповідь на маневри в РФ - Таран

"Співпадіння" військових навчань в Україні і РФ

Раніше на тлі щорічних міжнародних військових навчань Sea Breeze, які стартували наприкінці червня в Україні на чорноморському узбережжі, Росія у вівторок, 29 червня, провела в анексованому Криму навчальну перевірку бойової авіації і засобів ППО.

Всього в перевірці були задіяні приблизно 20 літаків і вертольотів, зокрема літаки-розвідники Су-24МР, багатоцільові винищувачі Су-27 і Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М і вертольоти Мі-8 і Ка-27, а також дивізіони комплексів С-400 "Тріумф" і "Панцир" зі складу об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.