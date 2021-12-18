Росія направила бомбардувальники для патрулювання кордонів Білорусі

Росія направила до Білорусі стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для спільного патрулювання регіонів уздовж західного кордону, повідомило міністерство оборони у Мінську. Російських військовослужбовців задіяно в складі змішаної тактичної групи, до якої також належать багатофункціональні винищувачі СУ-30СМ двох країн, йдеться у поширеній у суботу, 18 грудня, заяві білоруського відомства.

У російському мінобороні водночас зазначили, що два дальні бомбардувальники Ту-22М3 повітряно-космічних сил (ПКС) "виконали патрулювання в повітряному просторі Республіки Білорусь". За цими даними, під час польоту тривалістю близько чотирьох годин "було відпрацьовано питання щодо вирішення спільних завдань з авіацією та військами протиповітряної оборони" збройних сил Білорусі.

Раніше в Мінську заявили про начебто збільшення майже вдвічі кількості польотів ВПС країн НАТО вздовж білоруського кордону, зокрема на території України.

Конфлікт Білорусі та РФ із Заходом

Відносини Білорусі та ЄС значно ускладнилися після президентських виборів у серпні 2020 року, переможцем яких ЦВК у Мінську оголосила Олександра Лукашенка. Захід та Україна не визнають його легітимним президентом Білорусі. З літа 2021 року триває конфлікт, пов'язаний з використанням білоруським режимом людей із близькосхідних країн як інструмент тиску на ЄС.

Захід також звинувачує Москву в ескалації конфлікту з Україною та загрозі нового військового вторгнення. За даними НАТО, РФ могла стягнути до кордону з Україною до 100 тисяч солдатів і офіцерів. Москва заперечує такі наміри і водночас звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

МЗС Росії 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, що передбачає, зокрема, відмову НАТО від подальшого розширення на Схід та включення до свого складу України, а також від військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії та відмову від розміщення ракет середньої, малої дальності на позиціях, з яких можна атакувати територію інших учасників угоди.