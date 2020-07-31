У Білорусі почалося дострокове голосування на президентських виборах

У Республіці Білорусь почалося дострокове голосування на президентських виборах. З вівторка, 4 серпня, можна проголосувати тим білоруським виборцям, які в основний день виборів не зможуть віддати свій голос або не перебуватимуть за місцем проживання. Виборчі дільниці будуть відкриті з 10.00 до 14.00 та з 16 до 19 години. У цілому на президентських виборах в Білорусі будуть відкриті 5767 дільниць, з них 44 - за межами країни.

Читайте також: Тисячі людей прийшли на мітинг опозиціонерки Тихановської у білоруському Гродні

4 серпня на 12.00 заплановано звернення до парламенту і громадян президента країни Олександра Лукашенка. Щорічний виступ мав відбутись у квітні, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Світлана Тихановська - головна суперниця Лукашенка на виборах

Основна увага під час перебігу виборчої кампанії прикута до опозиційної кандидатки Світлани Тихановської, яка називає себе символом змін у Білорусі. На підтримку дружини заарештованого блогера Сергія Тихановського проходять багатотисячні мітинги по всій країні, її підтримали і опозиційні кандидати, яких ЦВК відмовилася реєструвати для участі у виборах.

Читайте також: У Білорусі заявили, що затримали росіян-бойовиків ПВК "Вагнер"

Найбільш близькими її соратниками під час виборчої кампанії стали Марія Колеснікова - координаторка штабу одного з головних суперників Лукашенка Віктора Бабарика, а також Вероніка Цепкало – дружина ексглави Парку високих технологій Валерія Цепкала. ЦВК з різних причин відмовилася реєструвати Віктора Бабарика і Валерія Цепкала кандидатами у президенти.

Передвиборна кампанія в Білорусі ознаменувалася затриманнями активістів

Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка та Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєструвала для участі у виборах ексдепутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії "Говори правду" Андрія Дмитрієва та голову партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня. Передвиборні перегони були відзначені затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків.

Читайте також: Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська вивезла дітей з країни

Посилаючись на пандемію, ЦВК Білорусі допустила не більше трьох спостерігачів на одну дільницю, першими у списку йдуть пропрезидентські спостерігачі, повідомляє кореспондент DW з Мінська.

Лукашенко керує країною з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав держав.