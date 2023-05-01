Удар РФ по Павлограду й околицях: понад 30 постраждалих

Унаслідок російського ракетного удару по Павлограду та Павлоградському району Дніпропетровщини постраждали десятки людей. Зафіксовано значні руйнування. У ЗСУ кажуть, що збили 15 з 18 запущених РФ ракет по Україні.

Унаслідок проведеної у ніч на понеділок, 1 травня, ракетної атаки військ РФ було зафіксовано серію вибухів у Павлограді та Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, військовим повітряного командування "Схід" вдалося збити сім російських крилатих ракет.

"Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. Є руйнування й у громадах району. У Вербківській - побиті майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській - 2. У Межиріцькій - пошкоджено школу", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Спершу було відомо про 25 постраждалих. Згодом виявилось, що постраждали 34 людини. П'ятеро з них - діти. "У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно", - повідомив Лисак.

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Атака з Мурманської області та з Каспійського моря

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний розкрив подробиці нічної атаки росіян. За його даними, ракетну атаку провели з літаків стратегічної авіації - дев'яти Ту-95 з району Оленєгорськ у Мурманській області РФ і двох Ту-160 з району Каспійського моря.

"Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15", - уточнив Залужний в дописі у Facebook.

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Третій ракетний обстріл за менш ніж тиждень

Нинішня атака стала вже третім ракетним ударом російських військ за менш ніж тиждень.

Під час попередніх ракетних обстрілів руйнувань зазнали Миколаїв, Дніпро та Умань. Лише в Умані внаслідок влучання російської крилатої ракети в багатоповерхівку загинуло понад 20 людей.

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