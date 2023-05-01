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КонфліктиУкраїна

КМВА про ракетний обстріл Києва: Обійшлося без жертв

Валерій Сааков
2 год. тому

У повітряному просторі Києва сили ППО збили всі ракети та дрони, випущені під час нічної атаки росіян на столицю, повідомили в КМВА. У міській владі кажуть, що обійшлося без жертв і руйнувань.

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Силам протиповітряної оборони (ППО) Києва вдалося знищити всі випущені російськими військами ракети та дрони під час проведеної у ніч на понеділок, 1 травня, атаки на українську столицю. Такі дані повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

"За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала біля трьох годин. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та безпілотники були знищені", - наводить його слова Telegram-канал КМВА.

За оперативними зведеннями, жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Дані ще уточнюються.

Нинішня атака стала вже третьою ракетною атакою російських військ за менше ніж тиждень.

Під час попередніх атак ракетних обстрілів зазнали зокрема Миколаїв, Дніпро та Умань. Лише в Умані внаслідок влучання російської крилатої ракети в багатоповерхівку загинули понад 20 людей.

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