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Пуск ракети "Іскандер-К"
Пуск ракети "Іскандер-К" (ілюстративне фото)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

По Миколаєву 27 квітня били ракетами "Іскандер-К" - Ігнат

Тетяна Кирилюк
15 хв. тому

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив інформацію про ракетну атаку на Миколаїв вночі 27 квітня. За його словами, були застосовані ракети "Іскандер-К", а не ракети "Калібр", як раніше повідомлялося.

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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат повідомив, що ракетний удар по Миколаєву вночі 27 квітня був здійснений російськими крилатими ракетами "Іскандер-К", а не ракетами "Калібр", як раніше повідомлялося. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, 28 квітня.

"За уточненою інформацією, з південного напрямку летіли все ж таки ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактико-технічні характеристики, як "Калібр", - сказав Ігнат.

Утім "Іскандер-К" - це крилата ракета наземного базування, наголосив він. Запуск таких ракет можливо здійснювати з незначної відстані. "Ці ракети дуже важко збити, бо вони летять дуже низько, це ускладнює їхнє виявлення та збиття", - додав Ігнат, утім зауважив, що такі ракети ППО раніше збивала.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ також зазначив, що в Україні нині вже працюють надані Заходом системи ППО Nasams, Iris-T та Patriot.

Читайте також: Мер Миколаєва про нічну атаку: військових об'єктів там немає

Внаслідок удару по Миколаєву загинув 45-річний чоловік. Ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - двоє дітей.

 

Росія вдарила по Миколаєву "калібрами"

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