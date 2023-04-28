По Миколаєву 27 квітня били ракетами "Іскандер-К" - Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив інформацію про ракетну атаку на Миколаїв вночі 27 квітня. За його словами, були застосовані ракети "Іскандер-К", а не ракети "Калібр", як раніше повідомлялося.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат повідомив, що ракетний удар по Миколаєву вночі 27 квітня був здійснений російськими крилатими ракетами "Іскандер-К", а не ракетами "Калібр", як раніше повідомлялося. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, 28 квітня.

"За уточненою інформацією, з південного напрямку летіли все ж таки ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактико-технічні характеристики, як "Калібр", - сказав Ігнат.

Утім "Іскандер-К" - це крилата ракета наземного базування, наголосив він. Запуск таких ракет можливо здійснювати з незначної відстані. "Ці ракети дуже важко збити, бо вони летять дуже низько, це ускладнює їхнє виявлення та збиття", - додав Ігнат, утім зауважив, що такі ракети ППО раніше збивала.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ також зазначив, що в Україні нині вже працюють надані Заходом системи ППО Nasams, Iris-T та Patriot.

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Внаслідок удару по Миколаєву загинув 45-річний чоловік. Ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - двоє дітей.