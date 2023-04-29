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Наслідки російського ракетного удару 28 квітня 2023 року у Дніпрі
Наслідки російського ракетного удару 28 квітня 2023 року у Дніпрі Фото: Dnipropetrovsk Regional Military-Civil Administration/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Останній ракетний удар вказує на зміну підходу РФ - розвідка

Тетяна Кирилюк
22 хв. тому

У міністерстві оборони Великобританії припускають, що сили РФ намагалися перехопити резервні підрозділи і військові поставки, які нещодавно передали Україні.

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Остання масована ракетна атака Росії на Українуможе свідчити про зміну стратегії РФ щодо завдання ракетних ударів, якої вона дотримувалася впродовж зими. Про це йдеться у щоденному огляді військової розвідки міністерства оборони Великобританії від 29 квітня, опублікованому в Twitter відомства.

Ракетний удар РФ 28 квітня був першою масованою атакаю Росії з початку березня 2023 року, наголошується у зведенні. Британська розвідка звертає увагу на те, що цього разу Москва застосувала менше ракет, ніж раніше, і навряд чи вони були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України.

"Існує цілком реальна ймовірність, що РФ намагалася перехопити українські резервні підрозділи і військові поставки, які нещодавно передали Україні", – зазначається у звіті.

У британській розвідці додають, що Росія використовую неефективний спосіб визначення цілей та "надає пріорітет військовій необхідності, яку вона вбачає, а не запобіганню побічній шкоді, у тому числі загибелі цивільних".

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Масований ракетний удар РФ 28 квітня

Вночі 28 квітня сили РФ випустили по території України з літаків стратегічної авіації 23 крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони України збили 21 з них.

Внаслідок атаки загинули 25 мирних жителів - 31-річна жінка з дитиною у Дніпрі та ще 23 мешканці багатоповерхівки в Умані, куди влучила російська ракета. Серед жертв в Умані - п'ятеро дітей. Поранень зазнали 18 людей.

Станом на ранок суботи, 29 квітня, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих в Умані.

Уламки ракети впали і на багатоповерхівку в місті Українка Київської області. Постраждала 13-річна дівчинка.

Офіційний представник Європейської Комісії Пітер Стано заявив, що такі напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру - це воєнні злочини, до відповідальності за які будуть притягнуті всі: командири, виконавці та посібники. 

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