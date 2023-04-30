ГШ: Пожежа у Севастополі створила чутки про слабкість ППО РФ
Дар'я Нинько
2 год. тому
Нафтобаза, на якій сталася пожежа, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України, наголошують у генштабі ЗСУ.
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Пожежа на нафтобазі у Севастополі в анексованому Росією Криму спричинила панічні чутки про неспроможність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку стратегічних об'єктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у неділю, 30 квітня.
Зокрема, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території Росії, фіксують у генштабі.
"Ця нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об'єкти. Водночас, за наявною інформацією, внаслідок пожежі на нафтобазі постраждалих немає", - йдеться у зведенні ГШ ЗСУ.
Окупаційна влада міста попередньо стверджувала про влучання дронів