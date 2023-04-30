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Пожежа у Севастополі
Напередодні у Севастополі горіли резервуари з нафтопродуктамиФото: Mikhail Razvozhaev/telegram/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ГШ: Пожежа у Севастополі створила чутки про слабкість ППО РФ

Дар'я Нинько
2 год. тому

Нафтобаза, на якій сталася пожежа, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України, наголошують у генштабі ЗСУ.

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Пожежа на нафтобазі у Севастополі в анексованому Росією Криму спричинила панічні чутки про неспроможність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку стратегічних об'єктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у неділю, 30 квітня.

Зокрема, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території Росії, фіксують у генштабі.

Пожежа у Севастополі
Внаслідок пожежі було знищено 10 резервуварів з нафтопродуктами, повідомили у генштабі ЗСУФото: MIKHAIL RAZVOZHAEV/TELEGRAM/REUTERS

Внаслідок масштабної пожежі на нафтобазі поблизу Козачої бухти було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тисяч тон, зазначається у зведенні.

"Ця нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об'єкти. Водночас, за наявною інформацією, внаслідок пожежі на нафтобазі постраждалих немає", - йдеться у зведенні ГШ ЗСУ.

Окупаційна влада міста попередньо стверджувала про влучання дронів

Про те, що в анексованому Севастополі у суботу, 29 квітня, спалахнув резервуар з паливом, повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв. За його словами, за попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок "влучання двох ворожих безпілотних літальних апаратів в резервуари". Її площа складала близько 1000 квадратних метрів, написав він у Telegram.

Він також заявив, що пожежа не вплине на постачання палива до міста, адже "ці резерви не були задіяні для постачання пального на автозаправні станції".

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