  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
У Севастополі горів резервуар з паливом
У Севастополі горів резервуар з паливомФото: Karina Sapunova/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У анексованому Севастополі горів резервуар з паливом

Дар'я Нинько
2 год. тому

Окупаційна влада Криму заявила, що, за попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок влучання двох безпілотників.

https://p.dw.com/p/4Qhoo

У Севастополі в анексованому Росією Криму у суботу, 29 квітня, спалахнув резервуар з паливом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на так званого "губернатора" міста Михайла Развожаєва. 

Як заявив Развожаєв, за попередньою інформацією, пожежа спалахнула внаслідок "влучання двох ворожих безпілотних літальних апаратів в резервуари". Її площа складала близько 1000 квадратних метрів, написав він у Telegram.

У Севастополі спалахнув резервуар з паливом
У Севастополі спалахнув резервуар з паливомФото: Karina Sapunova/TASS/dpa/picture alliance

Пізніше російська інформагенція ТАСС з посиланням на Развожаєва повідомила, що вогонь був локалізований, пожежа пошкодила чотири цистерни з паливом.

За його словами, постраждалих внаслідок пожежі немає. Він також зауважив, що вона не вплине на постачання палива до міста, адже "ці резерви не були задіяні для постачання пального на автозаправні станції".

Фото і відео пожежі також опублікував у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Росія анексувала Крим у 2014 році. Як зазначає Reuters, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Севастополі неодноразово ставалися вибухи. Російські офіційні особи час від часу звинувачують у атаках Україну. Українська сторона події на тимчасово окупованих Росією територіях чи на території РФ зазвичай офіційно не коментує.

Читайте також: РФ погрожує заморозити "зернову угоду" через атаки на Крим

Росіяни будують окопи в Криму

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки влучання російської ракети в Умані

Рятувальна операція в Умані триває понад добу (оновлено)

Конфлікти4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Павло Клімкін

Клімкін: Перемога над Росією може бути лише комплексною

Клімкін: Перемога над Росією може бути лише комплексною

Конфлікти23 год. тому
Як світ розслідує воєнні злочини в Україні

Війна РФ проти України: як розслідують воєнні злочини

Війна РФ проти України: як розслідують воєнні злочини

Конфлікти24 год. тому
Якщо розробки атомників стануть реальністю, такі великі труби на АЕС більше будуть непотрібні

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Економіка19 год. тому
Військовослужбовці Бундесверу прибувають до Литви в рамках угоди про посилення східного флангу НАТО, вересень 2022

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Політика20 год. тому
Бої в Бахмуті (архівне фото)

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Конфлікти21 год. тому
На шляху з Ізюму в Росію, 20 квітня 2022 року

ПАРЄ: Депортація дітей з України - елемент злочину геноциду

ПАРЄ: Депортація дітей з України - елемент злочину геноциду

Конфлікти27 квітня 2023 р.
На головну сторінку