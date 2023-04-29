У анексованому Севастополі горів резервуар з паливом

Окупаційна влада Криму заявила, що, за попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок влучання двох безпілотників.

У Севастополі в анексованому Росією Криму у суботу, 29 квітня, спалахнув резервуар з паливом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на так званого "губернатора" міста Михайла Развожаєва.

Як заявив Развожаєв, за попередньою інформацією, пожежа спалахнула внаслідок "влучання двох ворожих безпілотних літальних апаратів в резервуари". Її площа складала близько 1000 квадратних метрів, написав він у Telegram.

У Севастополі спалахнув резервуар з паливом Фото: Karina Sapunova/TASS/dpa/picture alliance

Пізніше російська інформагенція ТАСС з посиланням на Развожаєва повідомила, що вогонь був локалізований, пожежа пошкодила чотири цистерни з паливом.

За його словами, постраждалих внаслідок пожежі немає. Він також зауважив, що вона не вплине на постачання палива до міста, адже "ці резерви не були задіяні для постачання пального на автозаправні станції".

Фото і відео пожежі також опублікував у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Росія анексувала Крим у 2014 році. Як зазначає Reuters, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Севастополі неодноразово ставалися вибухи. Російські офіційні особи час від часу звинувачують у атаках Україну. Українська сторона події на тимчасово окупованих Росією територіях чи на території РФ зазвичай офіційно не коментує.

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