Пожежа в Севастополі знищила 10 резервуарів з паливом - ГУР

Внаслідок вибуху і пожежі на нафтобазі у Севастополі в анексованому Росією Криму, що сталася у суботу, 29 квітня, знищено більше 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн. Таку інформацію озвучив у коментарі виданню "РБК-Україна" представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, знищені нафтопродукти призначалися для Чорноморського флоту Росії. "Бавовна" у Севастополі - Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - наводяться слова Юсова в Telegram ГУР МО.

Окрім того, він зазначив, що Україні відомо про масштаби розкрадання як на ураженій 29 квітня нафтобазі у Севастополі, так і на інших подібних кримських об’єктах. За словами Юсова, "ці факти, безумовно, розширюють можливості Сил безпеки та оборони України", йдеться у повідомленні ГУР.

Дим від пожежі на нафтобазі у Севастополі Фото: Viktoriya Sukonnikova/Karina Sapunova/TASS/dpa/picture alliance

Окупаційна влада міста попередньо каже про влучання дронів

Про те, що в анексованому Севастополі спалахнув резервуар з паливом, повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв. За його совами, за попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок "влучання двох ворожих безпілотних літальних апаратів в резервуари". Її площа складала близько 1000 квадратних метрів, написав він у Telegram.

За його словами, постраждалих внаслідок пожежі немає. Він також заявив, що вона не вплине на постачання палива до міста, адже "ці резерви не були задіяні для постачання пального на автозаправні станції".

Читайте також: Безпілотники атакували флот у анексованому Севастополі