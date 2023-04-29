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У Севастополі горіли резервуари з нафтопродуктами
У Севастополі горіли резервуари з нафтопродуктамиФото: Karina Sapunova/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Пожежа в Севастополі знищила 10 резервуарів з паливом - ГУР

Дар'я Нинько
3 год. тому

Загальна ємність знищених полум'ям резервуварів в анексованому Росією Севастополі становить 40 тисяч тонн, повідомив представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов.

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Внаслідок вибуху і пожежі на нафтобазі у Севастополі в анексованому Росією Криму, що сталася у суботу, 29 квітня, знищено більше 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн. Таку інформацію озвучив у коментарі виданню "РБК-Україна" представник головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, знищені нафтопродукти призначалися для Чорноморського флоту Росії. "Бавовна" у Севастополі - Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - наводяться слова Юсова в Telegram ГУР МО.

Окрім того, він зазначив, що Україні відомо про масштаби розкрадання як на ураженій 29 квітня нафтобазі у Севастополі, так і на інших подібних кримських об’єктах. За словами Юсова, "ці факти, безумовно, розширюють можливості Сил безпеки та оборони України", йдеться у повідомленні ГУР.

им від пожежі на нафтобазі у Севастополі
Дим від пожежі на нафтобазі у СевастополіФото: Viktoriya Sukonnikova/Karina Sapunova/TASS/dpa/picture alliance

Окупаційна влада міста попередньо каже про влучання дронів

Про те, що в анексованому Севастополі спалахнув резервуар з паливом, повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв. За його совами, за попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок "влучання двох ворожих безпілотних літальних апаратів в резервуари". Її площа складала близько 1000 квадратних метрів, написав він у Telegram.

За його словами, постраждалих внаслідок пожежі немає. Він також заявив, що вона не вплине на постачання палива до міста, адже "ці резерви не були задіяні для постачання пального на автозаправні станції".

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