РФ погрожує заморозити "зернову угоду" через атаки на Крим

Росія заявила про атаку на Чорноморський флот у Севастополі 24 квітня і тепер погрожує не подовжувати "зернову угоду".

У міністерстві оборони РФ заявили, що атаки на Чорноморський флот та інші об'єкти у Криму ставлять під загрозу подовження "зернової угоди" після 18 травня. Про це йдеться у повідомленні російського відомства, поширеному ввечері понеділка, 24 квітня.

У РФ стверджують, що 23 березня та 24 квітня Україна нібито атакувала пункти базування Чорноморського флоту у Севастополі та цивільну інфраструктуру Криму безекіпажними катерами з акваторії порту Одеса. Москва стверджує, що вони начебто були розгорнуті районі гуманітарного коридору, задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України.

Міноборони РФ уточнило, що востаннє Севастополь атакували "трьома безекіпажними швидкохідними катерами", тоді як місцева "влада" повідомляла про атаку безпілотників на Чорноморський флот.

Українська сторона у своїх зведеннях і офіційних коментарях не вказує про атаки на Крим.

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Київ звинувачує Москву у блокуванні Чорноморської ініціативи

Київ неодноразово звинувачував саме Москву у перешкоджанні роботи "зернової угоди". Зокрема йшлося про блокування РФ інспекції суден з зерном з у Босфорі та втручання в роботу українських портів.

РФ і до атаки на Севастополь називала проблематичним продовження "зернової угоди" після 18 травня, адже вона вимагає від Заходу зняття обмежень з експорту російських зерна та добрив.

Чорноморська зернова ініціатива була укладена у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, Туреччини, України та Росії. Вона полягає у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів. Окрім того, домовленність передбачає, що ООН сприятиме вивозу російського продовольства та добрив. Однак Москва наполягає, що російському експорту заважає відсутність доступу до страхування та міжнародної системи грошових переказів SWIFT, яка не працює в РФ через накладені Заходом санкції за війну проти України. Востаннє вона погодилась продовжити угоду лише на 60, замість очікуваних 120 днів.