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Росія вдарила вночі по аеродрому біля Кропивницького - Ігнат

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Дві крилаті ракети, випущені РФ вночі, влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького. Дрони-камікадзе атакували Сумщину, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат
Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій ІгнатФото: DW

Росія вночі завдала удару двома крилатими ракетами по оперативному аеродрому поблизу Кропивницького. Про це повідомив зранку неділі, 4 червня, речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Вночі армія РФ запустила по Україні шість ракет і п'ять ударних дронів. Українська протиповітряна оборона (ППО) перехопила чотири ракети та три дрона.

"Дві ракети, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, зрозуміло що, не буду говорити", - сказав Ігнат.

Він додав, що в Україні є десятки оперативних аеродромів, і це - "ласий шматок для ворога". Ігнат наголосив, що всю Україну потрібно посилювати засобами ППО, і не лише системами Patriot, а й іншими, зокрема зенітно-ракетними системами середнього та малого радіусу дії.

Безпілотники атакували Сумську область. За словами Ігната, є ураження об'єктів інфраструктури. 

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок обстрілів дронами пошкодження отримали будівля аграрної фірми, приміщення майстерні,нежитлові приміщення, два приватні автомобілі та територія парку.

До Києва ракети та дрони не долетіли

Речник Повітряних сил ЗСУ пов'язав зменшення кількості випущених росіянами ракет і дронів у порівнянні з попередніми атаками з потребою РФ берегти запаси. "Вони налагодили виробництво, воно є, це треба визнати, що противник може виготовляти десятки крилатих, балістичних ракет. Але й не може так багато запускати їх по території України", - сказав Ігнат.

У ніч на 4 червня Росія атакувала Україну 11 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 і дронами іранського виробництва Shahed-136/131. ППО збила сім повітряних цілей. Відомо, що дві ракети та один безпілотник військові Повітряного командування ЗСУ "Схід" збили над Дніпропетровською областю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

До столиці України ракети та дрони цієї ночі не долетіли. "Все, що прямувало в бік міста, ППО знищила ще на дальніх підступах", - розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат

Росія вдарила вночі по аеродрому біля Кропивницького - Ігнат

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