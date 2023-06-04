Удар РФ по передмістю Дніпра: загинула дитина, 22 поранених

Російська ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками в Підгородненській громаді Дніпропетровщини. Загинула дворічна дитина, 22 осіб зазнали поранень. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

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2 год. тому 2 год. тому

Ввечері суботи, 3 червня, Росія завдала ракетного удару по передмістю Дніпра. Внаслідок влучання ракети між двома житловими двоповерхівками в Підгородненській громаді загинула дворічна дитина, ще 22 людей зазнали поранень. Про це зранку в неділю, 4 червня, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Більшість з них ушпиталені в середньому стані тяжкості. Серед поранених - п'ятеро дітей. Стан трьох хлопців медики оцінюють як важкий.

Як зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, з-під завалів врятували чотирьох людей - трьох чоловіків і жінку. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Внаслідок атаки частково зруйновані дві двоповерхівки, між якими влучила ракета. Пошкоджені також 10 приватних будинків, авто, магазин і газопроводи.

На удар відреагував президент України Володимир Зеленський. "Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - написав він у соціальних мережах.

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