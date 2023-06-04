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Нічний удар РФ: Українська ППО знищила 7 з 11 ракет і дронів

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У ніч на 4 червня протиповітряна оборона України збила чотири з шести випущених Росією крилатих ракет і три з п'яти ударних дронів.

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Збиття дрона в Києві (архівне ілюстративне фото)
Збиття дрона в Києві (архівне ілюстративне фото)Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Росія в ніч на неділю, 4 червня, атакувала Україну шістьма крилатими ракетами та п'ятьма ударними безпілотниками іранського виробництва. Протиповітряна оборона (ППО) збила чотири ракети та три дрона, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

За даними командування, цілями були українські військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. З першої ночі до четвертої години ранку Росія випустила іранські дрони Shahed-136/131 з Брянської області РФ, а ракети повітряного базування Х-101/Х-555 - з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Дві ракети та один безпілотник військові Повітряного командування ЗСУ "Схід" збили над Дніпропетровщиною, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Де знешкодили інші повітряні цілі, а де були влучання - поки невідомо.

До столиці України ракети та дрони цієї ночі не долетіли. "Все, що прямувало в бік міста, ППО знищила ще на дальніх підступах", - розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Напередодні ввечері Росія завдала удару по передмістю Дніпра. Ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками в Підгородненській громаді. Загинула дворічна дитина, 22 осіб зазнали поранень. З-під завалів врятували чотирьох людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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