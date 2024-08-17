Росія ударила по Сумах ракетою "Іскандер-К"

Росія у ніч на 17 серпня вдарила ракетою "Іскандер-К" по Сумах, а також атакувала Україну 14-ма "шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО збила всі ударні безпілотники.

Російські військові у ніч на суботу, 17 серпня, завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми, а також атакували Україну 14-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".

"Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Протиповітряна оборона (ППО) працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях, додали Повітряні сили ЗСУ.

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У Сумах пошкоджена цивільна інфраструктура

Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) вранці суботи поінформувала, що внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура обласного центру.

Начальник Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексій Дрозденко повідомив, що російська ракета влучила в районі проспекту Свободи. "Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу", - зазначив він.

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Росія обстріляла Харківщину, там загинула жінка

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 22:00 16 серпня та близько півночі росіяни завдали ударів по селищу Козача Лопань Дергачівської громади. "Внаслідок обстрілів загинула жінка, дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двохповерховому будинку", - додав він.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що минулої ночі та на ранок суботи росіяни атакували Нікопольський район. "Ворог бив по Нікополю та Мирівській громаді з артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах області - без прильотів", - зазначив він.