Удар "Іскандером" по Харкову: серед поранених - немовля

Внаслідок удару балістичною ракетою, якого війська РФ завдали по Харкову зранку, пошкоджень зазнали будівлі та поліклініка, а також щонайменше 25 автомобілів.

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали по Харкову зранку у вівторок, 6 серпня, поранень зазнали восьмеро людей, повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Харківській області.

"Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро цивільних громадян: шестеро жінок, чоловік, восьмимісячна дитина, - йдеться у повідомленні. - Зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків, щонайменше 25 цивільних автомобілів".

В поліції додали, що, за попредніми даними, удару по місту війська РФ завдали балістичною ракетою "Іскандер".

За повідомленням правоохоронців, працівники слідчо-оперативних груп, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління надають допомогу громадянам, вилучають уламки боєприпасу та документують злочин проти мирного населення. "Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - додали в ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації, удар прийшовся по Шевченківському району міста.

Нагадаємо, що в ніч 6 серпнявійська РФ завдали по Україні удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 16-ма ударними безпілотниками типу Shahed. За даними українських військових, балістику армія РФ спрямувала на Київську область.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити два з чотирьох "Іскандерів". Обидві авіаракети та 15 з 16 дронів знищили в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.