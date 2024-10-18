РФ звільнила з полону правозахисника Максима Буткевича

Україна та Росія здійснили великий обмін полоненими у форматі 95 на 95, заявили в міноборони РФ. Серед звільнених - український правозахисник Максим Буткевич.

Міноборони РФ заявило про обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 95 на 95. Обмін пройшов за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомило увечері п'ятниці, 18 жовтня, російське відомство в Telegram.

Наразі всі російські військовослужбовці знаходяться на території Білорусі, уточнили в РФ. Українська сторона на момент публікації не надала інформації щодо обміну.

Правозахисний центр "Zmina" повідомив, що з російського полону повернули зокрема співзасновника організації Максима Буткевича, який із 2022 року служив у Збройних силах України.

Цю інформацію повідомив його батько Олександр Буткевич. За його словами, йому зателефонували із Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та повідомили, що його сина обміняли внаслідок обміну військовополоненими і він перебуває на території України.

Максим Буткевич - київський журналіст, громадський діяч та правозахисник, організатор ініціатив з допомоги біженцям і політемігрантам, а також кампаній за звільнення політв'язнів Кремля.

У лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до Збройних сил України. В червні під час активного наступу російської армії у Луганській області разом із своїм підрозділом потрапив у полон в районі селища Золотого. 24 червня російські пропагандистські телеграм-канали поширили відео допиту військовослужбовця. Його тримали під вартою у колонії в Красному Лучі на окупованій частині Луганщини. Рік тому так званий "Верховний суд ЛНР" засудив Буткевича до 13 років позбавлення волі за нібито жорстоке поводження з цивільним населенням, використання заборонених методів війни, а також за замах на вбивство двох громадян та умисне пошкодження майна.

У міністерстві закордонних справ України назвали вирок Буткевичу "незаконним і нікчемним"та закликали міжнародну спільноту засудити цей процес й вимагати від РФ звільнення правозахисника.

Останній обмін між РФ та Україною - по 103 полонених з обох сторін - відбувся у вересні.