МЗС України: Вироки Буткевичу і "азовцям" - незаконні

"Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними", - йдеться у заяві МЗС.
Українське зовнішньополітичне відомство закликало міжнародну спільноту засудити ці судові процеси над Максимом Буткевичем та іншими двома громадянами, вимагати від РФ їхнього звільнення, так само як і інших українців, незаконно ув'язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії.
Також в МЗС закликали міжнародну спільноту "вживати дієвих заходів задля протидії агресії Росії проти України".
Так званий "верховний суд" самопроголошеного утворення "ЛНР" засудив полоненого українського лейтенанта, правозахисника Максима Буткевича до 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його оголошено винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та використанні заборонених методів війни, а також замаху на вбивство двох громадян та умисному пошкодженні майна. Російський слідком стверджує, що, Буткевич нібито вистрілив з гранатомета по під'їзду житлового будинку, намагаючись убити двох мирних мешканців, заподіяв їм тілесні ушкодження та знищив майно.
У повідомленні слідчого комітету РФ йдеться про незаконні вироки ще двом полоненим. "Азовець" Віктор Похозій отримав вісім з половиною років колонії за те, що 23 березня буцімто побив у Маріуполі прикладом місцеву мешканку.
Інший полонений, Владислав Шель, був засуджений до 18,5 років ув'язнення за обвинуваченням у "замаху на вбивиство з ідеологічної та національної ненависті". Слідком РФ стверджує, що він, намагаючись залякати місцевих мешканців, нібито стріляв з автомата в літнього чоловіка у вікні будинку навпроти свого спостережного пункту.