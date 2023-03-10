МЗС України: Вироки Буткевичу і "азовцям" - незаконні

В МЗС України закликали міжнародну спільноту засудити ці судові процеси та вимагати від РФ звільнення Буткевича, "азовців" та інших українців, яких утримує РФ.

В міністерстві закордонних справ (МЗС) України назвали "незаконними і нікчемними" вироки полоненому українському лейтенанту, правозахиснику Максиму Буткевичу та двом полоненим з полку "Азов". Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій у п'ятницю, 10 березня.

"Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними", - йдеться у заяві МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало міжнародну спільноту засудити ці судові процеси над Максимом Буткевичем та іншими двома громадянами, вимагати від РФ їхнього звільнення, так само як і інших українців, незаконно ув'язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Також в МЗС закликали міжнародну спільноту "вживати дієвих заходів задля протидії агресії Росії проти України".

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Вироки полоненим

Так званий "верховний суд" самопроголошеного утворення "ЛНР" засудив полоненого українського лейтенанта, правозахисника Максима Буткевича до 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його оголошено винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та використанні заборонених методів війни, а також замаху на вбивство двох громадян та умисному пошкодженні майна. Російський слідком стверджує, що, Буткевич нібито вистрілив з гранатомета по під'їзду житлового будинку, намагаючись убити двох мирних мешканців, заподіяв їм тілесні ушкодження та знищив майно.

У повідомленні слідчого комітету РФ йдеться про незаконні вироки ще двом полоненим. "Азовець" Віктор Похозій отримав вісім з половиною років колонії за те, що 23 березня буцімто побив у Маріуполі прикладом місцеву мешканку.

Інший полонений, Владислав Шель, був засуджений до 18,5 років ув'язнення за обвинуваченням у "замаху на вбивиство з ідеологічної та національної ненависті". Слідком РФ стверджує, що він, намагаючись залякати місцевих мешканців, нібито стріляв з автомата в літнього чоловіка у вікні будинку навпроти свого спостережного пункту.

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