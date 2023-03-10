В Луганську правозахисника Буткевича посадили на 13 років

Полонений київський правозахисник Максим Буткевич засуджений в окупованому Луганську за буцімто замах на вбивство цивільних. Слідком РФ повідомляє про вироки ще двом полоненим українцям.

В окупованому Луганську так званий "верховний суд" псевдоутворення "ЛНР" засудив полоненого українського лейтенанта, правозахисника Максима Буткевича до 13 років позбавлення волі у колонії суворово режиму, повідомляє у п'ятницю, 10 березня, слідчий комітет Російської Федерації, який проводив розслідування справи.

Згідно з повідомленням, Буткевича проголошено винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та використанні заборонених методів війни, а також замаху на вбивство двох громадян та умисному пошкодженні майна.

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Правозахисник, активіст, солдат

Максим Буткевич - київський правозахисник, відомий своєю багаторічною роботою із захисту прав біженців, мігрантів, внутрішньо переміщених осіб, а також активною участю у кампаніях за звільнення політв'язнів Кремля.

В лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до Збройних сил. В червні під час активного наступу російської армії у Луганській області разом із своїм взводом потрапив у полон в районі селища Золотого. 24 червня російськи пропагандистські телеграм-канали поширили відео допиту правозахисника.

Нині російський слідком стверджує, що 4 червня 2022 року, за три тижні до полону у Сєвєродонецьку, Буткевич нібито вистрілив з гранатомета по під'їзду житлового будинку, намагаючись убити двох мирних мешканців, заподіяв їм тілесні ушкодження та знищив майно. Російські правоохоронці стверджують, що полонений військовий визнав провину у скоєному. Чи був у нього адвокат - невідомо.

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Вироки "азовцям"

У повідомленні слідчого комітету РФ йдеться про незаконні вироки ще двом полоненим з полку національної гвардії "Азов". Віктор Похозій отримав вісім з половиною років колонії за те, що 23 березня буцімто побив у Маріуполі прикладом місцеву мешканку.

Владислав Шель засуджений до 18,5 років ув'язнення за обвинуваченням у "замаху на вбивиство з ідеологічної та національної ненависті". Слідком стверджує, що у березні 2022 року він, намагаючись залякати місцевих мешканців, стріляв з автомата в літнього чоловіка у вікні будинку навпроти свого спостережного пункту.

Примітно, що слідком РФ кваліфікує дії полонених згідно російського кримінального кодексу. Втім, у повідомленні згадує про вироки "верховних судів" самопроголошених "республік", які, вочевидь, досі функціонують, попри оголошене приєднання "Л/ДНР" до РФ.