Верховний суд РФ підтвердив вирок правозахиснику Буткевичу

Російські судді відкинули докази невинуватості українського військового Максима Буткевича у замаху на цивільних та залишили покарання у 13 років тюрми.

Верховний суд РФ у середу, 13 березня, відхилив касаційну скаргу полоненого українського військовослужбовця, відомого київського правозахисника Максима Буткевича, передає видання "Медиазона " із зали суду.

Таким чином колегія у складі Олега Зателепіна, Євгена Земскова та Миколи Дубовика залишила у силі винесений рік тому вирок так званого "Верховного суду ЛНР". Той засудив Буткевича до 13 років позбавлення волі за нібито жорстоке поводження з цивільним населенням, використання заборонених методів війни, а також за замах на вбивство двох громадян та умисне пошкодження майна.

"Різні методи впливу"

"Суд" у Луганську розглядав справу українського військового без публіки. Слідчий комітет РФ тоді повідомляв: потрапивши в полон, Буткевич сам зізнався у тому, що 4 червня 2022 року вистрелив з гранатомета по під'їзду житлового будинку у Сєвєродонецьку, поранивши двох жінок. Нині правозахисник, відомий багатьом своїми антимілітарними поглядами, наполягає, що обмовив себе під тиском.

"З одного боку, мені було сказано, що якщо я погоджуся, то після засудження мене в стислий термін поміняють на засудженого військовополоненого ЗС РФ. В якості аргументу мені було пояснено, що у разі відмови я буду підданий різним методам фізичного впливу. Деякі мені продемонстрували", - розповідав він суддям відеозв'язком з луганського слідчого ізолятора.

Адвокат українця Леонід Соловйов просив суд розглянути докази того, що 4 червня Буткевич взагалі не був у Сєвєродонецьку: білінг його мобільного телефона свідчив про знаходження в Києві. Втім, судді відмовились брати їх до уваги.

Правозахисник, активіст, солдат

Максим Буткевич - київський журналіст, громадський діяч та правозахисник, організатор ініціатив з допомоги біженцям і політемігрантам, а також кампаній за звільнення політв'язнів Кремля.

У лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до Збройних сил України. В червні під час активного наступу російської армії у Луганській області разом із своїм підрозділом потрапив у полон в районі селища Золотого. 24 червня російські пропагандистські телеграм-канали поширили відео допиту військовослужбовця. Нині Буткевича тримають під вартою у колонії в Красному Лучі на окупованій частині Луганщини.