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РФ зранку тричі била по пожежно-рятувальній частині Нікополя

Віолетта Чайковська
30 серпня 2024 р.

Зранку 30 серпня російські війська тричі завдали ударів по пожежно-рятувальній частині Нікополя Дніпропетровської області.

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Пожежники в Днпірі
Символічне архівне фото рятувальників у Дніпропетровській областіФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE via REUTERS

Вранці в п'ятницю, 30 серпня, російські війська тричі атакували пожежно-рятувальну частину міста Нікополь в Дніпропетровській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Пошкоджено ворота будівлі пожежного депо, дах складської будівлі та рятувальний човен. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав", - ідеться в повідомленні. 

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Удари РФ пошкодили промислове підприємство на Нікопольщині

Раніше місцева влада повідомила, що з вечора 29 серпня до ранку 30 серпня армія РФ атакувала Нікопольщину.

"Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з безпілотників. А ще обстрілював з реактивних систем залпового вогню "Град". Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджене підприємство. Люди не постраждали", - розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що пошкоджене промислове підприємство в Марганецькій громаді Нікопольського району. За його словами, наслідки ще уточнюються. 

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