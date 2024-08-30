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КонфліктиУкраїна

РФ ударила в завод упаковки дитячого харчування: є жертви

Роман Губа
30 серпня 2024 р.

Цієї ночі Росія завдала авіаційного удару по підприємству в Сумах, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування. Є загиблі та поранені.

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Наслідки удару РФ по Сумах 3 липня 2023 року
Суми після одного з російських обстрілів (архівне фото)Фото: Andrii Marienko/AP/dpa/picture alliance

Авіаудар, який Росія завдала по Сумах у ніч на п'ятницю, 30 серпня, прийшовся на підприємство, що виробляє упаковки для дитячого харчування, повідомляє Офіс генерального прокурора. 

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Дев'ятеро людей отримали поранення. Згодом у Сумській обласній прокуратурі повідомили, що одна з постраждалих, 48-річна жінка, померла в лікарні від отриманих травм. Пізніше там повідомили, що під завалами виявили тіло 37-річної жінки.

Нічний удар РФ пошкодив промислові об'єкти в ще 2 областях

Цієї ночі Росія завдала по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер - М" і 18-ма дронами-камікадзе типу Shahed.

Відомо, що "шахеди" вдарили по промисловому об'єкту в Полтавській області. Також унаслідок обстрілів пошкоджене промислове підприємство в Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

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