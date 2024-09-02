Росія завдала ударів по Харкову: 13 постраждалих

2 вересня РФ вдарила керованими авіабомбами по Харкову та Руській Лозовій, поранивши 14 осіб. У Куп'янську через обстріл загинула жінка. Також через обстріли росіян є загиблі на Херсонщині.

Російські військові у понеділок, 2 вересня, завдали ударів керованими авіабомбами (КАБами) по Харкову та Руській Лозовій, внаслідок чого поранені 14 людей. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, у Руській Лозовій внаслідок удару було пошкоджене приватне домоволодіння, поранення отримала одна людина.

Що стосується обстрілу Харкова, то, як зазначив голова ОВА, два російських КАБи влучили у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, а ще одне влучання зафіксоване на території одного з вищих навчальних закладів міста. Станом на 18:14 у Харкові внаслідок ударів поранені 13 осіб. Також Синєгубов виклав фото з наслідками обстрілу вишу.

Окрім цього, керівник ОВА повідомив про те, що російська армія о 15:30 вдарила по Куп'янську, внаслідок чого загинула 78-річна жінка.

За даними головного управління Національної поліції України у Харківській області, під час атаки на Харків 2 вересня росіяни використали авіабомби ФАБ-500 з уніфікованим модулем планерування і корекції (УМПК). "За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

У Нікополі поранені четверо жінок

2 вересня вдень російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок цього у Нікополі поранення отримали чотири жінки.

За його словами, росіяни випустили по місту з пів десятка снарядів, через що були пошкоджені інфраструктура, два приватні та п'ять садових будинків, господарськуа споруда та лінія електропередач. Поранення отримали жінки 38-ми, 43-х та 59-ти років. Стан 84-річної постраждалої лікарі оцінюють як тяжкий, додав він.

За словами Лисака, також у понеділок росіяни атакували Покровську та Марганецьку громади, де обійшлося без жертв.

На Херсонщині загинув 60-річний чоловік

Російські війська 2 вересня близько 13-ї години обстріляли селище Кіндійка Херсонської області, внаслідок чого вибухові травми та уламкові поранення отримали 56-річна жінка та 60-річний чоловік. Згодом, як повідомила Херсонська ОВА, чоловік помер у лікарні.

Нагадаємо, під час ракетного удару по Україні у ніч на 2 вересня російські війська застосували 35 ракет і 23 ударних дронів, з яких, за даними Повітряних сил ЗСУ, було збито дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 "шахедів".

1 вересня війська РФ обстріляли Харків чотирма ракетами "Іскандер" та трьома ракетами С-300, внаслідок чого було поранено 50 людей. Також увечері 1 вересня російські війська завдали ракетного удару по одному з освітніх закладів у місті Суми, внаслідок чого було поранено 18 осіб, серед яких шестеро дітей.